Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşında! Hedef Premier Lig’den

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi. Süper Lig devlerinin, transfer çalışmalarında karşı karşıya geldiği iddia edildi. Devlerin hedefindeki yıldız ortaya çıktı. The Guardian'ın haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Tottenham forması giyen Mathys Tel ile ilgilendiği belirtildi. AYRILMAK İSTİYOR Mathys Tel'in Tottenham'dan ayrılmak istediği kaydedildi. Genç oyuncunun kiralık olarak İngiliz ekibine veda etme kararı aldığı aktarıldı. Mathys Tel'in ayrılık kararını Tottenham'a bildirdiği vurgulandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Ligue 1 ekibi Paris FC'nin de Mathys Tel ile ilgilendiği belirtildi. TOTTENHAM KARARSIZ Tottenham'ın Mathys Tel'in ayrılığı konusunda kararını henüz vermediği aktarıldı. Brennan Johnson'ın ayrılığı sonrası İngiltere devinin, bu ayrılık konusunda isteksiz olduğu vurgulandı. Mathys Tel sezon başında imza attığı Tottenham'da 19 müsabakada forma şansı buldu. 20 yaşındaki santrfor, bu mücadelelerde 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Fransız santrforun Tottenham ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2031'de sona erecek. Mathys Tel'in güncel piyasa değeri 30 milyon euro. 35 MİLYON EUROYA İMZA ATTI Rennes'te profesyonel olan Mathys Tel daha sonra Bayern Münih'te oynadı. Tottenham, sezon başında Mathys Tel için 35 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Mathys Tel, Fransa U21 Milli Takımı'nda 20 mücadelede şans buldu. 20 yaşındaki santrfor, bu mücadelelerde 12 gol sevinci yaşadı.