Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşında! Hedef Premier Lig'den

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşında! Hedef Premier Lig’den

Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bu kez transferde rakip olduğu öğrenildi. Süper Lig devlerinin hedefindeki yıldızı İngiliz basını duyurdu.

Giriş Tarihi: 12.01.2026 17:34 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:36