Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışında! Opsiyon kararı belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan kurmayların listesine aynı ismi aldığı iddia edildi. İtalyan basını dikkat çeken transfer gelişmesini duyurdu.

Giriş Tarihi: 10.04.2026 19:23
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'da transfer çalışmalarına start verildi.

Süper Lig'in iki devinin transferde aynı yıldızı radarına aldığı iddia edildi.

Fransız oyuncunun peşinde Suudi Arabistan ekiplerinin de olduğu aktarıldı.

PAVARD İDDİASI

İtalyan basınında yer alan habere göre; Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Benjamin Pavard'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olduğu belirtildi.

Marsilya'nın Benjamin Pavard'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonu maddesini kullanmayacağı

Fransız savunmacının, bonservisinin bulunduğu Inter'in de gelecek sezon planlamasında kadroda düşünülmeyen isimler arasında olduğu vurgulandı.

UNITED'A MAAŞ ENGELİ

Benjamin Pavard'ın Manchester United'ın radarında olduğu ancak 5 milyon euroluk maaşının İngiliz devi tarafından yüksek bulunabileceği aktarıldı.

Suudi Arabistan'dan Al Hilal ve Al Nassr'ın da Benjamin Pavard ile ilgilendiği ancak oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.

32 MAÇA ÇIKTI

Benjamin Pavard, bu sezon Marsilya'da 32 maçta şans buldu ve 1 gol ile 3 asist üretti.

30 yaşındaki savunmacının Inter ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Benjamin Pavard'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.