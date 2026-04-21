Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaştı! Mallorca’nın istediği bonservis belli oldu

Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon için ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile ön protokol niteliğinde bir anlaşmaya vardı.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 21.04.2026 07:22
Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaştı! Mallorca’nın istediği bonservis belli oldu

Kadrosunda 19 yaşındaki Sidiki Cherif dışında golcüsü bulunmayan ve bunun sıkıntısını çeken Fenerbahçe, ileri uçta Vedat Muriqi'e forma vermek istiyor.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaştı! Mallorca’nın istediği bonservis belli oldu

Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi transferinde yaz transfer dönemini beklemeden elini çabuk tuttu.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaştı! Mallorca’nın istediği bonservis belli oldu

MURIQI İLE ANLAŞILDI

Fenerbahçe, geri dönmeye sıcak bakan eski golcüsüyle ön protokol niteliğinde bir anlaşma imzaladı.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaştı! Mallorca’nın istediği bonservis belli oldu

Fenerbahçe'nin Kosovalı santrfor için İspanyol ekibiyle masaya oturup bonservis pazarlıkları yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaştı! Mallorca’nın istediği bonservis belli oldu

10 MİLYON EURO TALEBİ

Vedat Muriqi'nin kulübü Mallorca'nın kapıyı 10 milyon eurodan açacağı ifade edildi.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaştı! Mallorca’nın istediği bonservis belli oldu

La Liga'da gol krallığı yarışında 23 gol atan Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin ardından 21 golle ikinci sırada yer alan Vedat Muriqi, bu sezon 30 resmi maça çıktı ve 29'unda ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaştı! Mallorca’nın istediği bonservis belli oldu

Ayrıca 31 yaşındaki forvet için Barcelona'nın da devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaştı! Mallorca’nın istediği bonservis belli oldu

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

Vedat Muriqi'nin Mallorca ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaştı! Mallorca’nın istediği bonservis belli oldu

31 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaştı! Mallorca’nın istediği bonservis belli oldu

Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda sarı-lacivertli formayı giymişti.

