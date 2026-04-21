Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaştı! Mallorca’nın istediği bonservis belli oldu

Kadrosunda 19 yaşındaki Sidiki Cherif dışında golcüsü bulunmayan ve bunun sıkıntısını çeken Fenerbahçe, ileri uçta Vedat Muriqi'e forma vermek istiyor. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi transferinde yaz transfer dönemini beklemeden elini çabuk tuttu. MURIQI İLE ANLAŞILDI Fenerbahçe, geri dönmeye sıcak bakan eski golcüsüyle ön protokol niteliğinde bir anlaşma imzaladı. Fenerbahçe'nin Kosovalı santrfor için İspanyol ekibiyle masaya oturup bonservis pazarlıkları yapmaya hazırlandığı öğrenildi. 10 MİLYON EURO TALEBİ Vedat Muriqi'nin kulübü Mallorca'nın kapıyı 10 milyon eurodan açacağı ifade edildi. La Liga'da gol krallığı yarışında 23 gol atan Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin ardından 21 golle ikinci sırada yer alan Vedat Muriqi, bu sezon 30 resmi maça çıktı ve 29'unda ilk 11'de yer aldı. Ayrıca 31 yaşındaki forvet için Barcelona'nın da devreye girdiği öğrenildi. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK Vedat Muriqi'nin Mallorca ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 31 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda sarı-lacivertli formayı giymişti.