Fenerbahçe, yeni golcüsüne kavuşuyor! Sidiki Cherif'in anlaşma şartları ortaya çıktı...
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Angers forması giyen genç golcü Sidiki Cherif transferinde mutlu sona yaklaştı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertlilerin yeni transferi için yapılan anlaşmayı duyurdu. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 31.01.2026 13:59
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:01