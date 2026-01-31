Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe, yeni golcüsüne kavuşuyor! Sidiki Cherif'in anlaşma şartları ortaya çıktı...

Fenerbahçe, yeni golcüsüne kavuşuyor! Sidiki Cherif'in anlaşma şartları ortaya çıktı...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Angers forması giyen genç golcü Sidiki Cherif transferinde mutlu sona yaklaştı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertlilerin yeni transferi için yapılan anlaşmayı duyurdu. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 31.01.2026 13:59 Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:01
Ara transfere hızlı girerek Guendouzi, Mert Günok ve Musaba'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer vites artırdı.

N'Golo Kante ve Ademola Lookman transferlerini final aşamasına getiren sarı-lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.

Kanarya'nın gündemine aldığı 19 yaşındaki futbolcu Sidiki Cherif'in transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Sidiki Cherif transferi için Fenerbahçe ve Angers arasında sözlü anlaşmaya varıldı.

TRANSFERDE KİRALIK FORMÜLÜ

Haberde, transfer anlaşmasında 4 milyon Euro kiralama bedeli ve 18 milyon Euro satın alma maddesi olduğu ifade edildi.

BONUS MADDESİ DE EKLENDİ

Öte yandan, Cherif'in sarı-lacivertlilere transferi için yapılan anlaşmada 3 milyon Euro bonus maddesinin de yer aldığı aktarıldı.

PREMIER LİG EKİPLERİNİ İSTEMEDİ

Cherif'in, Premier Lig'den gelen tekliflere rağmen önceliğini Fenerbahçe'ye verdiği ve cuma günü sarı-lacivertlilere "evet" dediği öğrenildi.

RESMİYET KAZANMASI BEKLENİYOR

Taraflar arasında evrakların imzalanmasının ardından transferin resmiyet kazanması beklendiği belirtildi.

20 MAÇTA FORMA GİYDİ

19 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon Angers formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 20 karşılaşmaya çıktı.

PERFORMANSI

1,180 dakika süre alan Fransız futbolcu, rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başarırken 3 de sarı kart gördü.

SÖZLEŞME DURUMU

Sidiki Cherif'in Fransız temsilcisiyle olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Cherif'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.