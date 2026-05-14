Fenerbahçe yönetimi 3 yıldızla görüştü! Karar yeni başkanın

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek seçim öncesinde transfer çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, 3 yıldızla görüştüğü aktarıldı.

Giriş Tarihi: 14.05.2026 18:06 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 18:07
Domenico Tedesco ile yollarını ayıran ve sezonu ikinci sırada noktalayan Fenerbahçe'de gözler gerçekleştirilecek seçime çevrildi.

Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarışacağı seçim öncesinde transfer çalışmalarının devam ettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de mevcut yönetimin 3 isimle görüştüğü vurgulandı.

FORVET HEDEFİ GUIRASSY

A Spor'un haberine göre; Serhou Guirassy'nin transferi için görüşüldüğü belirtildi.

Borussia Dortmund'un golcüsü için önemli aşama kaydedildiği aktarıldı.

ANDREW ROBERTSON GÜNDEMDE

Sarı-lacivertlilerde mevcut transfer komitesinin Andrew Robertson'ı da gündemine aldığı ifade edildi.

Andrew Robertson'ın transferi için görüşmelerde önemli aşama sağlandığı vurgulandı.

MALANG SARR HEDEFTE

Fenerbahçe'nin diğer hedefinin Malang Sarr olduğu vurgulandı.

Malang Sarr'ın transferi için de görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de mevcut yönetimin, seçilecek yeni yönetime bu 3 oyuncuyla ilgili rapor sunacağı belirtildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #SADETTİN SARAN #AZİZ YILDIRIM #HAKAN SAFİ #TRANSFER