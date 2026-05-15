Fenerbahçe’de 1 numaralı hedef Romelu Lukaku! Ezeli rakip de peşinde

Fenerbahçe'de gerçekleşecek seçim öncesi başkan adaylarının golcü hedefinin Romelu Lukaku olduğu öğrenildi. Belçikalı yıldızın transferinde Süper Lig'in bir diğer devinin harekete geçtiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 14.05.2026 23:05 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 07:14
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi iki başkan adayı, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi transferde santrfora öncelik vermiş durumda.

Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi'nin, 1 numaralı adayı Romelu Lukaku.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Napoli ile ipleri koparma noktasına gelen Belçikalı yıldızı Fenerbahçe'nin dışında Süper Lig'den Beşiktaş da istiyor.

Romelu Lukaku'nun, siyah-beyazlı takımın forvet listesinde yer aldığı öğrenilirken yaz aylarında bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 33 yaşındaki forvete 15 milyon Euro değer biçilirken tarafların ayrılık konusuna sıcak baktığı kaydedildi.

Mart ayındaki milli maçlar sonrası Lukaku'nun takımla antrenmanlara dönmesi gerekirken Belçika'da kalması, Napoli yönetimini ciddi şekilde rahatsız etmişti.

Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu, bu sezon 7 maça çıktı ve 1 gol attı.

DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Romelu Lukaku'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Lierse'de futbola başlayan Romelu Lukaku daha sonra Anderlecht, West Bromwich Albion, Everton, Chelsea, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli formaları giydi.

Belçika Milli Takımı'nda 124 maçta süre alan Romelu Lukaku, 89 gol sevinci yaşadı.

