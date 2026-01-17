Fenerbahçe’de 2 futbolcu ile ayrılık kararı! Kulüp bulmaları istendi

3 OYUNCU KİRALANDI

Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen isimlerden Rodrigo Becao ve İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'ya kiralandı. Sarı-lacivertlilerde kiralık olarak takımdan ayrılan bir diğer isim Samsunspor'a giden İrfan Can Eğribayat oldu.