Fenerbahçe’de 2 futbolcu ile ayrılık kararı! Kulüp bulmaları istendi

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar, devre arasında takımda düşünülmeyen oyuncular konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Süper Lig devinde, Domenico Tedesco tarafından 2 oyuncunun daha takımda düşünülmediği öğrenildi. 3 OYUNCU KİRALANDI Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen isimlerden Rodrigo Becao ve İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'ya kiralandı. Sarı-lacivertlilerde kiralık olarak takımdan ayrılan bir diğer isim Samsunspor'a giden İrfan Can Eğribayat oldu. CENK VE BURAK GİTTİ Süper Lig devinde Cenk Tosun ve Burak Kapacak'la da vedalaşıldı. Cenk Tosun, Kasımpaşa ile anlaşma sağladı. Burak Kapacak ise Kayserispor'un yolunu tuttu. İKİ İSİMLE AYRILIK KARARI Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de kurmaylar, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'la da ayrılık kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor'dan kendilerine kulüp bulmalarını istediği aktarıldı. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Emre Mor ve Bartuğ Elmaz ile yolların kısa süre içerisinde ayrılacağı belirtildi. 28 yaşındaki Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe'de herhangi bir resmi maçta forma şansı bulmadı. Emre Mor'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Tecrübeli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 800 bin euro. 22 yaşındaki Bartuğ Elmaz ise Fenerbahçe formasıyla bu sezon 8 mücadelede süre aldı. Bartuğ Elmaz bu müsabakalarda 244 dakika sahada kaldı. Bartuğ Elmaz'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro.