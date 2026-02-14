Fenerbahçe’de Anderson Talisca forvetliğe alıştı! Trabzonspor’dan ‘el’ itirazı

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'de Anderson Talisca performansıyla ön plana çıktı. Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, Anderson Talisca'yı Trabzonspor deplasmanında forvette görevlendirdi. 15'TE GOLÜNÜ ATTI Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca, Trabzonspor deplasmanında 15'inci dakikada sahneye çıktı. İsmail Yüksek'in pasında rakip fileleri havalandıran Anderson Talisca, Fenerbahçe adına beraberliği getiren isim oldu. TRABZONSPOR'DAN EL İTİRAZI Trabzonsporlu futbolcular, asisti yapan İsmail Yüksek'in topu elle kontrol ettiği yönünde itirazlarda bulundu. Hakem Halil Umut Meler, itirazlar sonrası VAR'ın inceleme yaptığını işaret etti ancak bir izleme tavsiyesi gelmedi. 2 MAÇTA DA ATTI Fenerbahçe'de Jhon Duran ve Youssef En Nesyri'nin vedasının ardından Domenico Tedesco'nun forvette görev verdiği Anderson Talisca, yeni pozisyonunda 2 maçta da gol atma başarısı gösterdi. Fenerbahçe'nin Brezilyalı on numarası Anderson Talisca, bu sezon Süper Lig'de 13'üncü kez rakip fileleri havalandırdı. Anderson Talisca, Süper Lig'de aynı süreçte 3 asist üretti. TOPLAMDA 21 GOL Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı oyuncusu, bu sezon 21'inci kez gol atma başarısı gösterdi. Fenerbahçe, Anderson Talisca ile kısa süre önce 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertlilerin yıldızının güncel piyasa değeri 8 milyon euro.