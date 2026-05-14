Fenerbahçe’de Anderson Talisca’dan olay paylaşım! ‘Kariyerimin en zorlu sezonu’

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada noktalayan ve Türkiye Kupası'na da veda eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu, kariyerindeki en zorlu sezonu geride bıraktığını dile getirdi. 'ASIL POZİSYONUMDA ÇOK AZ SÜRE ALDIM' Farklı bölgelerde görev alması ile ilgili Anderson Talisca, 'Bu, kariyerimin en zorlu sezonu oldu. Birçok farklı pozisyonda oynadım ve asıl pozisyonumda çok az süre aldım ancak tüm bunlar bir oyuncu olarak daha da gelişmeme ve daha eksiksiz bir oyuncu olmama yardımcı oldu' ifadelerini kullandı. Sorumluluğu üstlendiğini belirten Anderson Talisca, 'Saha içindeki tüm sorumluluğu üstleniyorum ve bundan asla kaçmayacağım' ifadelerini kullandı. Şampiyonluğu gelecek sezon kazanmak istediklerini vurgulayan Brezilyalı on numara, 'Fenerbahçe forması giymek bir onurdur ve gelecek sezon şampiyonluk kazanmak için daha da sıkı mücadele edeceğim' dedi. 'DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNECEĞİZ' Anderson Talisca son olarak, 'Tüm destekleri için takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve gerçek Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz' açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Anderson Talisca, sezonun son haftasındaki Eyüpspor maçında forma giyemeyecek. Brezilyalı futbolcu, kulüpten aldığı özel izin sonrası Brezilya'ya gitmişti. 32 GOLE ETKİ ETTİ Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe'de 45 maçta forma giydi. Brezilyalı on numara bu süreçte 27 gol ve 5 asist üretti. Anderson Talisca'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 32 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.