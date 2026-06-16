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Fenerbahçe’de Aykut Kocaman geri sayımı! Muriqi sonrası imza atacak ilk isim…

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen seçimin ardından Aykut Kocaman'ın göreve gelmesi için geri sayıma geçildi. Vedat Muriqi ile anlaşan sarı-lacivertlilerde bir transferde daha sona yaklaşıldı.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 16.06.2026 06:57
Fenerbahçe’de Aykut Kocaman geri sayımı! Muriqi sonrası imza atacak ilk isim…

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım ve yönetimi, ilk toplantısını dün gerçekleştirirken görev dağılımı da yapıldı.

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman geri sayımı! Muriqi sonrası imza atacak ilk isim…

Başkan Vekili Barış Göktürk, genel sekreter Mahmut Uslu oldu. Futbol şubelerinden sorumlu yöneticiler ise Feridun Geçgel ile Cihan Kamer olarak belirlendi.

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman geri sayımı! Muriqi sonrası imza atacak ilk isim…

Herkesin merak ettiği teknik direktör konusunda da belirsizlik sona eriyor.

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Fenerbahçe’de Aykut Kocaman geri sayımı! Muriqi sonrası imza atacak ilk isim…

AYKUT KOCAMAN İÇİN GERİ SAYIM

Sarı-lacivertliler, Aykut Kocaman'ı 3. kez göreve getirmek için geri sayıma geçti.

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman geri sayımı! Muriqi sonrası imza atacak ilk isim…

Artık transfer operasyonları da başlıyor.

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman geri sayımı! Muriqi sonrası imza atacak ilk isim…

İLK TRANSFER MURIQI

Mallorca forması giyen 32 yaşındaki santrfor Vedat Muriqi ilk transfer olarak kayıtlara geçecek.

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman geri sayımı! Muriqi sonrası imza atacak ilk isim…

Ardından da bir diğer forvet Serhou Guirassy'nin transferi tamamlanacak.

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman geri sayımı! Muriqi sonrası imza atacak ilk isim…

GUIRASSY'DA PROSEDÜRLER KALDI

Dortmund'la sözleşmesi 2028'de bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuda iş son prosedürlere kaldı.

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman geri sayımı! Muriqi sonrası imza atacak ilk isim…

Fenerbahçe'de önceliği olan diğer bölge de savunma. Stoper mevkii için listede olan isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman geri sayımı! Muriqi sonrası imza atacak ilk isim…

KOCAMAN 1.5 AYDIR ÇALIŞIYOR

Aykut Kocaman'ın kuracağı yeni teknik heyette, sarı-lacivertli kulübün efsane futbolcu ve yeni dönem teknik direktörlerinden de isimlerin olması bekleniyor... Kocaman 1.5 aydır takım üzerinde çalışıyor.

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman geri sayımı! Muriqi sonrası imza atacak ilk isim…

Futbolculuk döneminde 1988'de Sakaryaspor'dan Fenerbahçe'ye gelen Aykut Kocaman, 1996'da İstanbulspor'a transferine kadar sarı-lacivertli formayı giydi. Fenerbahçe'de 258 maçta ter dökerken 161 kez ağları havalandırdı. 1988-89, 1991- 92 ve 1994-95 sezonlarında 3 defa gol krallığı elde etti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #AYKUT KOCAMAN #VEDAT MURİQİ #TRANSFER