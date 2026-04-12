Fenerbahçe’de ayrılık çok yakın! Trabzonspor transfer için devrede

Fenerbahçe'de kurmayların gelecek sezon kadroda düşünmediği yıldız futbolcudan dikkat çeken bir karar geldi. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'a transferde yeşil ışık yaktı.

Giriş Tarihi: 12.04.2026 17:03
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına ve kadro planlamasına start verdi.

Sarı-lacivertlilerde, tecrübeli futbolcu ile ayrılığa hazırlanıldığı kaydedildi.

Trabzonspor'un Fenerbahçe'den ayrılması beklenen yıldız için devreye gireceği vurgulandı.

OĞUZ AYDIN GÜNDEMDE

Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor'un Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı transfer etmek istediği belirtildi.

Bordo-mavililerin, ara transferde ezeli rakibi ile temas kurduğu ancak Oğuz Aydın transferinde mutlu sona ulaşamadığı hatırlatıldı.

Fatih Tekke'nin Oğuz Aydın'ı kadrosunda görmeyi çok istediği vurgulandı.

TEMASLAR BAŞLAYACAK

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Trabzonspor'un Oğuz Aydın için yeniden temaslara başlayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin de Oğuz Aydın'ı göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanan milli futbolcunun, Trabzonspor'a yeşil ışık yaktığı vurgulandı.

34 MAÇTA 3 ASİST

Oğuz Aydın, bu sezon Fenerbahçe'de 34 maçta forma giydi ve 3 asist üretti.

25 yaşındaki kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri 8 milyon euro.