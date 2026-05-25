Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! 8 futbolcuyla veda planı

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin yanı sıra gelecek sezon kadrosu merak konusu. Teknik direktörü henüz belli olmayan Fenerbahçe'de birçok futbolcuyla yolların ayrılmasının beklendiği öğrenildi. Fenerbahçe'de gelecek yeni yönetimin hem transfer hem de ayrılık sürecinde yoğun bir mesai harcamasının beklendiği aktarıldı. EDSON ALVAREZ İLE VEDA A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Edson Alvarez ile yolların ayrılmasının beklendiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerde yeni stoper transferi hedeflendiği ve Çağlar Söyüncü'nün ayrılığının muhtemel olduğu vurgulandı. CARLOS, COMO'DA KALACAK GİBİ Fenerbahçe'de sezonu kiralık olarak Como'da geçiren Diego Carlos'un bonservisini İtalyan ekibinin almak istediği belirtildi. Kaleci rotasyonunda da Fenerbahçe'yi hareketli bir dönem beklediği vurgulandı. İrfan Can Eğribayat'ın yeni sezonda da Samsunspor forması giymesinin gündemde olduğu belirtildi. SOFYAN AMRABAT HAREKETLİLİĞİ Sofyan Amrabat transferi konusunda da hareketlilik yaşandığı ifade edildi. Diğer kiralık oyunculara şu aşamada ciddi bir teklif bulunmadığı öğrenildi. Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında Mert Hakan Yandaş ile Emre Mor'un da düşünülmediği belirtildi. FRED DÖNMEYE SICAK BAKIYOR Fenerbahçe'de Fred'in ülkesine dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. Fred'in gelen teklifleri değerlendirdikten sonra geleceğiyle ilgili kararını vereceği vurgulandı.