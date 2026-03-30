Fenerbahçe’de ayrılık talebi! İşte oynamak istediği takım

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmayların kadro planlaması için çalışmaları başlarken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımda tecrübeli savunma oyuncusunun mutsuz olduğu ve ayrılık kararı aldığı belirtildi. 23 yaşındaki oyuncunun kariyerini sürdürmek istediği takımın netleştiği vurgulandı. ARCHIE BROWN'DAN AYRILIK TALEBİ Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de Archie Brown'ın mutsuz olduğu ve ayrılık talebinde bulunduğu öğrenildi. 23 yaşındaki İngiliz sol bekin, LaLiga devlerinden Atletico Madrid ile temas halinde olduğu aktarıldı. Archie Brown'ın kariyerine İspanya'da devam etmek istediği vurgulandı. F.BAHÇE'DE KARAR BELLİ OLDU Fenerbahçe'de yönetimin, Archie Brown'ı elden çıkarmayı düşünmediği ve transfer görüşmelerinde 15 milyon euroluk bonservis talep edeceği belirtildi. Archie Brown, bu sezon Fenerbahçe'de 31 maçta oynadı. Archie Brown bu süreçte 4 gol ve 6 asist üretti. Archie Brown'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. İngiliz sol bekin güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. 8 MİLYON EUROYA GELDİ Derby County altyapısında yetişen Archie Brown daha sonra Lausanne-Sport ve Gent'te oynadı. Fenerbahçe, Archie Brown için sezon başında 8 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.