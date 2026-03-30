Fenerbahçe’de ayrılık talebi! İşte oynamak istediği takım

Fenerbahçe'de sezon başında takıma dahil edilen tecrübeli futbolcunun ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Tecrübeli oyuncunun, kariyerini sürdürmek istediği takımın belli olduğu aktarıldı.

Giriş Tarihi: 30.03.2026 17:12 Güncelleme Tarihi: 30.03.2026 17:14
Fenerbahçe’de ayrılık talebi! İşte oynamak istediği takım

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmayların kadro planlaması için çalışmaları başlarken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’de ayrılık talebi! İşte oynamak istediği takım

Sarı-lacivertli takımda tecrübeli savunma oyuncusunun mutsuz olduğu ve ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Fenerbahçe’de ayrılık talebi! İşte oynamak istediği takım

23 yaşındaki oyuncunun kariyerini sürdürmek istediği takımın netleştiği vurgulandı.

Fenerbahçe’de ayrılık talebi! İşte oynamak istediği takım

ARCHIE BROWN'DAN AYRILIK TALEBİ

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de Archie Brown'ın mutsuz olduğu ve ayrılık talebinde bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’de ayrılık talebi! İşte oynamak istediği takım

23 yaşındaki İngiliz sol bekin, LaLiga devlerinden Atletico Madrid ile temas halinde olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’de ayrılık talebi! İşte oynamak istediği takım

Archie Brown'ın kariyerine İspanya'da devam etmek istediği vurgulandı.

Fenerbahçe’de ayrılık talebi! İşte oynamak istediği takım

F.BAHÇE'DE KARAR BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de yönetimin, Archie Brown'ı elden çıkarmayı düşünmediği ve transfer görüşmelerinde 15 milyon euroluk bonservis talep edeceği belirtildi.

Fenerbahçe’de ayrılık talebi! İşte oynamak istediği takım

Archie Brown, bu sezon Fenerbahçe'de 31 maçta oynadı. Archie Brown bu süreçte 4 gol ve 6 asist üretti.

Fenerbahçe’de ayrılık talebi! İşte oynamak istediği takım

Archie Brown'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe’de ayrılık talebi! İşte oynamak istediği takım

İngiliz sol bekin güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’de ayrılık talebi! İşte oynamak istediği takım

8 MİLYON EUROYA GELDİ

Derby County altyapısında yetişen Archie Brown daha sonra Lausanne-Sport ve Gent'te oynadı. Fenerbahçe, Archie Brown için sezon başında 8 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.