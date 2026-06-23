Fenerbahçe’de ayrılık zirvesi! Aziz Yıldırım kalmasını istiyor...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kaleci Ederson'un geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı file bekçisiyle 2026 Dünya Kupası'nın ardından bir görüşme gerçekleştirecek. Yapılacak toplantıda tecrübeli eldivenin takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanacak. Şu anda Brezilya Milli Takımı ile dev turnuvada mücadele eden 32 yaşındaki kalecinin geçtiğimiz aya kadar Türkiye'den ayrılmayı düşündüğü konuşuluyordu. Başkan Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından takımda kalma ihtimali oluşan Ederson'un, henüz kesin kararını vermediği ifade ediliyor. Yeni yönetim ise ayrılık kararı alması halinde tecrübeli eldiveni 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bırakmaya hazır. AL-HİLAL ALMAK İSTİYOR Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 11 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Ederson'a Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in ilgisinin sürdüğü belirtiliyor. Yeni yönetim, Ederson'un vereceği karara göre kale için yol haritasını belirleyecek. 36 MAÇTA FORMA GİYDİ Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Ederson, geçen sezon Fenerbahçe'de görev yaptığı 36 maçta 35 kez ağlarını düşürdü. Brezilyalı kaleci, geçen sezon oynadığı 35 karşılamanın 13'ünde ise gol yemedi.