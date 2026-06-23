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Fenerbahçe’de ayrılık zirvesi! Aziz Yıldırım kalmasını istiyor...

Fenerbahçe, daha önce ayrılık kararı alan Ederson için toplanacak. Yapılacak görüşmenin detayları belli olurken, Brezilyalı kaleci için son karar verildi. İşte istenen bonservis ücreti...

Giriş Tarihi: 23.06.2026 06:19 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 06:56
Fenerbahçe’de ayrılık zirvesi! Aziz Yıldırım kalmasını istiyor...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kaleci Ederson'un geleceği belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe’de ayrılık zirvesi! Aziz Yıldırım kalmasını istiyor...

Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı file bekçisiyle 2026 Dünya Kupası'nın ardından bir görüşme gerçekleştirecek.

Fenerbahçe’de ayrılık zirvesi! Aziz Yıldırım kalmasını istiyor...

Yapılacak toplantıda tecrübeli eldivenin takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanacak.

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Fenerbahçe’de ayrılık zirvesi! Aziz Yıldırım kalmasını istiyor...

Şu anda Brezilya Milli Takımı ile dev turnuvada mücadele eden 32 yaşındaki kalecinin geçtiğimiz aya kadar Türkiye'den ayrılmayı düşündüğü konuşuluyordu.

Fenerbahçe’de ayrılık zirvesi! Aziz Yıldırım kalmasını istiyor...

Başkan Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından takımda kalma ihtimali oluşan Ederson'un, henüz kesin kararını vermediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe’de ayrılık zirvesi! Aziz Yıldırım kalmasını istiyor...

Yeni yönetim ise ayrılık kararı alması halinde tecrübeli eldiveni 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bırakmaya hazır.

Fenerbahçe’de ayrılık zirvesi! Aziz Yıldırım kalmasını istiyor...

AL-HİLAL ALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 11 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Ederson'a Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in ilgisinin sürdüğü belirtiliyor.

Fenerbahçe’de ayrılık zirvesi! Aziz Yıldırım kalmasını istiyor...

Yeni yönetim, Ederson'un vereceği karara göre kale için yol haritasını belirleyecek.

Fenerbahçe’de ayrılık zirvesi! Aziz Yıldırım kalmasını istiyor...

36 MAÇTA FORMA GİYDİ

Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Ederson, geçen sezon Fenerbahçe'de görev yaptığı 36 maçta 35 kez ağlarını düşürdü.

Fenerbahçe’de ayrılık zirvesi! Aziz Yıldırım kalmasını istiyor...

Brezilyalı kaleci, geçen sezon oynadığı 35 karşılamanın 13'ünde ise gol yemedi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE #EDERSON