Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’dan adaylık kararı! Kısa vadeli plan iddiası

Sadettin Saran başkanlığındaki Fenerbahçe'de sezon sonunda olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapılması kararı alınmıştı. Gözler eski başkanlardan Aziz Yıldırım'a çevrildi.

Giriş Tarihi: 01.05.2026 20:06
Fenerbahçe'de sezon sonunda gerçekleştirilecek seçim öncesi tüm gözler adaylara çevrildi.

Sarı-lacivertli kulüpte seçim sürecine girilen dönemde dengeleri etkileyebilecek bir gelişme yaşandığı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın yeniden göreve dönme ihtimalinin güç kazandığı aktarıldı.

NİHAİ KARARINI VERECEK

Başkent Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtilen Aziz Yıldırım'ın bu temasların ardından nihai kararını vereceği vurgulandı.

Aziz Yıldırım'ın kısa vadeli bir başkanlık planı üzerinde durduğu kaydedildi.

Aziz Yıldırım'ın seçim öncesinde, "1 yıl başkan olayım, ardından bırakayım" şeklinde bir yaklaşım benimsediği ve geçiş sürecini hedeflediği belirtildi.

BARIŞ GÖKTÜRK ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Öte yandan Fenerbahçe'de başkan adaylarından Barış Göktürk'ün Aziz Yıldırım'a yönelik, "Yeniden başkan olun" çağrısı dikkat çekmişti.

Aziz Yıldırım kısa süre önce yaptığı açıklamada adaylık için yeşil ışık yakmıştı.

Aziz Yıldırım açıklamasında, "Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız. Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım. Ben şu anda ismi geçen hiç kimseyle görüşmedim" demişti.

2 İSİM ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek seçim öncesinde Barış Göktürk ve Hakan Safi adaylıklarını açıklamıştı.

Öte yandan Mehmet Ali Aydınlar'ın da aday olma kararı aldığı ve kısa süre içerisinde açıklama yapmasının beklendiği iddia edilmişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #SADETTİN SARAN #AZİZ YILDIRIM #MEHMET ALİ AYDINLAR #HAKAN SAFİ #BARIŞ GÖKTÜRK