Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın ilk transferi! Seçimi kazanırsa imza atacak

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Londra programı için İngiltere'ye giden Aziz Yıldırım'ın ilk transferi belli oldu.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 28.05.2026 07:11
Fenerbahçe'de yapılacak seçimde Hakan Safi ile yarışacak olan Aziz Yıldırım, daha önce iki golcü transfer edeceğini açıklamıştı.

Aziz Yıldırım'ın transfer açıklaması sonrası anlaşma sağladığı ilk ismin belli olduğu öğrenildi.

Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde tecrübeli futbolcunun imzayı atacağı vurgulandı.

MURIQI İLE ANLAŞTI

İsmi üzerinde tartışma yapılmayacak bir santrfor almayı planlayan Aziz Yıldırım'ın Mallorca'dan Vedat Muriqi için anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Aziz Yıldırım'ın yeniden Fenerbahçe başkanı seçilmesi halinde Kosovalı golcünün hemen resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.

Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu vurgulandı.

24 GOLE KATKI SAĞLADI

Vedat Muriqi, bu sezon Mallorca'da 37 maça çıktı ve 23 gol ile 1 asist üretti.

32 yaşındaki Kosovalı santrforun, Mallorca ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Vedat Muriqi'in güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Vedat Muriqi, daha önce 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve 21 milyon euro bedelle Lazio'ya transfer olmuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
