Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın transfer listesi ortaya çıktı! 5 yıldızı açıkladı

Fenerbahçe'de gözler gerçekleştirilecek başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın listesindeki 5 yıldız ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.05.2026 20:03
Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde şu an için iki aday belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkan adayı olduklarını açıkladı.

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın transfer listesini Zeki Uzundurukan açıkladı.

GOLCÜ ADAYI HARRY KANE

Libero TV'de konuşan Zeki Uzundurukan, golcü adayının Harry Kane olduğu belirtti.

Aziz Yıldırım'ın Ederson'u takımda tutmayacağı ve Brezilyalı eldivenin de menajerinden kulüp bulmasını istediği aktarıldı.

CHEVALIER KALECİ LİSTESİNDE

Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım'ın kaleci transferi için Lucas Chevalier ismini gündeme aldığı kaydedildi.

Aziz Yıldırım'ın Lucas Chevalier transferi için kurmaylarına görüşme talimatını verdiği aktarıldı.

KONATE GÜNDEMDE

Liverpool ile sözleşmesi biten Ibrahima Konate'nin transfer listesinde olduğu belirtildi.

Ibrahima Konate'nin sezon sonunda boşa çıkacak olmasının avantaj olarak görüldüğü vurgulandı.

BERNARDO SILVA ADAYLAR ARASINDA

Orta saha transferinde Galatasaray'la da anılan Bernardo Silva'nın listede olduğu aktarıldı.

Bernardo Silva'nın sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu belirtildi.

KANAT ADAYI LEAO

Milan'ın yollarını ayırmak istediği Rafael Leao'nun Fenerbahçe'nin listesinde olduğu vurgulandı.

Aziz Yıldırım ve ekibinin, Rafael Leao transferini düşündüğü belirtildi.

İLK ADAY KANE

Fenerbahçe'nin ilk golcü hedefinin Harry Kane olduğu vurgulandı. Harry Kane'nin alternatiflerinin Robert Lewandowski, Alexander Sörloth ve Darwin Nunez olduğu belirtildi.

Aziz Yıldırım'ın yıldızlarla dolu bir Fenerbahçe kurmayı hedeflediği aktarıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM #TRANSFER #HARRY KANE #BERNARDO SİLVA