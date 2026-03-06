Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de beklenen müjde geldi! Geri döndü...

Fenerbahçe’de beklenen müjde geldi! Geri döndü...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertli takıma kritik maç öncesi müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.03.2026 17:28
Trendyol Süper Lig'de pazar günü Samsunspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

2.5 gün hastanede kalan ve yoğun ilaç tedavisi uygulanan İtalyan hocanın son durumu belli oldu.

HAZIRLIKLAR SÜRDÜ

Sarı-lacivertli takım, Samsunspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

40 yaşındaki çalıştırıcı, Samandıra'ya gelerek Samsun ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarında sarı-lacivertlilere liderlik etti.

A Spor'da yer alan habere göre; rahatsızlığını atlatan Domenico Tedesco, Samsunspor karşılaşmasında kulübede olacak.

Haberde İtalyan teknik adamın, bugünkü antrenmanda takımı çalıştırdığı belirtildi.

Fenerbahçe, Tedesco'nun yokluğunda Antalya ile 2-2 berabere kalırken, kupada Gaziantep'i 4-0 yenip çeyrek final vizesini almıştı.

NELER YAŞANDI?

Genç çalıştırıcının, N.Forest karşılaşması için İngiltere'ye giderken hastalık belirtilerinin başladığı ve maçtan sonra fenalaşınca ilk müdahaleyi soyunma odasında kulüp doktorlarının yaptığı öğrenildi.

Antalyaspor maçı öncesi ise 40 yaşındaki hocanın, doktorlara "Beni mutlaka maça çıkarın" talimatı verdiği ifade edildi.

Ancak doktorların "Bu halde ayakta duramazsın, düşer bayılırsın" diyerek Tedesco'ya izin vermediği bildirildi.

İstanbul'a gelince hastanede tedavi altına alınan İtalyan teknik adama yoğun ilaç tedavisi uygulanmasına rağmen enfeksiyonun zatürreye döndüğü bildirildi. Tedavisi evinde devam eden İtalyan çalıştırıcının hastalığı atlattığı aktarıldı.