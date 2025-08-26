Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe'de Benfica maçına sürpriz prim! Sarı-lacivertlilerin motivasyonu Şampiyonlar Ligi...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de zorlu mücadeleye özel prim verilecek. Devler Ligi'ne gitmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin belirlediği rakam ortaya çıktı...

YASEMİN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 26.08.2025 07:09 Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 07:10
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek.

16 YIL SONRA İLK OLACAK

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 0-0 biten karşılaşmanın rövanşında Benfica'yı Portekiz'de elerse 2008- 2009 sezonundan sonra adını yeniden Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak ve tam 16 yıllık özlem bitecek.

Fenerbahçe yönetiminin, Devler Ligi'ne girişte futbolculara moral vermek için dev bir prim ödemeye hazır olduğu ortaya çıktı.

3 MİLYON EURO BELİRLENDİ

Başkan Ali Koç, yöneticilerin kendi ceplerinden vermesi kaydıyla 3 milyon Euro'luk bir rakam belirledi.

Ancak sponsorların ve Fenerbahçe'ye gönül veren iş adamlarının da devreye girmesi halinde bu rakamın artma ihtimali de bir hayli yüksek göründüğü kaydedildi.

TAM 25 MİLYON EURO'LUK GELİR

Şampiyonlar Ligi'ne giriş, prestij kadar kulübün gelirlerinin artması anlamı da taşıyor. Fenerbahçe, Benfica'yı yenerse ayak bastı parası olarak 24.8 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

Play-off turuna kalınarak hak kazanılan 4.29 milyon Euro ile birlikte gelir 29.09 milyon Euro'ya (yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL) ulaşacak.

HER GALİBİYET 2.1 MİLYON EURO

Aynı zamanda Devler Ligi'nde her galibiyet 2.1 milyon Euro (yaklaşık 100 milyon TL), beraberlik ise 700 bin Euro (yaklaşık 34 milyon TL) kazanma şansını beraberinde getiriyor.

UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ İŞARET ETMİŞTİ

Fenerbahçe, Benfica'ya elenmesi halinde yeni bir rota oluşturacak ve yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.

Teknik direktör Jose Mourinho daha önce yaptığı açıklamada, Avrupa Ligi'ni daha ulaşılabilir bir hedef olarak göstermişti.