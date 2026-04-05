Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde Marco Asensio şoku! Devam edemedi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu Marco Asensio, karşılaşmanın 21. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara geldi.

Giriş Tarihi: 05.04.2026 20:43
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde Marco Asensio şoku! Devam edemedi

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Kadıköy'deki maça taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde Marco Asensio şoku! Devam edemedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, milli aradan önce oynanan son maç olan Gaziantep FK karşılamasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde Marco Asensio şoku! Devam edemedi

İtalyan teknik adam, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir ve Sidiki Cherif'i yedek oturttu. Bu isimlerin yerine Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Anderson Talisca ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde Marco Asensio şoku! Devam edemedi

Sarı-lacivertli ekip maça Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Musaba ve Talisca ilk 11'iyle başladı.

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde Marco Asensio şoku! Devam edemedi

ASENSIO SAKATLANDI

21. dakikada Fenerbahçe'de Marco Asensio, orta sahada Wilfred Ndidi ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde Marco Asensio şoku! Devam edemedi

Marco Asensio için sağlık ekipleri oyun alanına dahil oldu. Saha içerisinde uygulanan tedavi sonrası Marco Asensio sekerek kenara geldi.

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde Marco Asensio şoku! Devam edemedi

Marco Asensio kenara gelirken Ederson'dan yedek kulübesine doğru değişiklik işareti yapıldı.

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde Marco Asensio şoku! Devam edemedi

KENDİNİ DENEDİ AMA…

Marco Asensio kenara geldikten sonra kendisini bir süre denedi.

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde Marco Asensio şoku! Devam edemedi

Sakatlığı sonrası zorlanan Marco Asensio devam edemedi ve kenara geldi.

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde Marco Asensio şoku! Devam edemedi

Fenerbahçe'de kalan sürede Fred forma şansı buldu.

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde Marco Asensio şoku! Devam edemedi

Marco Asensio'nun kenara gelirken oldukça üzgün olduğu gözlemlendi.