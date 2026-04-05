Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde Marco Asensio şoku! Devam edemedi

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Kadıköy'deki maça taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, milli aradan önce oynanan son maç olan Gaziantep FK karşılamasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. İtalyan teknik adam, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir ve Sidiki Cherif'i yedek oturttu. Bu isimlerin yerine Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Anderson Talisca ilk 11'de yer aldı. Sarı-lacivertli ekip maça Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Musaba ve Talisca ilk 11'iyle başladı. ASENSIO SAKATLANDI 21. dakikada Fenerbahçe'de Marco Asensio, orta sahada Wilfred Ndidi ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Marco Asensio için sağlık ekipleri oyun alanına dahil oldu. Saha içerisinde uygulanan tedavi sonrası Marco Asensio sekerek kenara geldi. Marco Asensio kenara gelirken Ederson'dan yedek kulübesine doğru değişiklik işareti yapıldı. KENDİNİ DENEDİ AMA… Marco Asensio kenara geldikten sonra kendisini bir süre denedi. Sakatlığı sonrası zorlanan Marco Asensio devam edemedi ve kenara geldi. Fenerbahçe'de kalan sürede Fred forma şansı buldu. Marco Asensio'nun kenara gelirken oldukça üzgün olduğu gözlemlendi.