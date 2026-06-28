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Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! İmza an meselesi

Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Vedat Muriqi ve Amara Diouf'u transfer eden sarı-lacivertliler, bir isimde daha imza aşamasına geldi.

Giriş Tarihi: 28.06.2026 17:02 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 17:03