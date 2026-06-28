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Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! İmza an meselesi

Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Vedat Muriqi ve Amara Diouf'u transfer eden sarı-lacivertliler, bir isimde daha imza aşamasına geldi.

Giriş Tarihi: 28.06.2026 17:02 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 17:03
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! İmza an meselesi

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! İmza an meselesi

Sarı-lacivertliler, ilk olarak eski golcüsü Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! İmza an meselesi

Fenerbahçe'nin bir diğer hamlesi genç oyuncu Amara Diouf oldu. Sarı-lacivertliler, Amara Diouf ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! İmza an meselesi

BİR TRANSFER DAHA

Fenerbahçe'de bir transferde daha geri sayıma geçildiği öğrenildi.

Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! İmza an meselesi

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Malang Sarr ile anlaşma aşamasına geldiği belirtildi.

Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! İmza an meselesi

YILLIK ÜCRETTE ANLAŞILDI

Fenerbahçe ile Malang Sarr arasında yıllık ücret konusunda anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! İmza an meselesi

İmza parasına dair son detayların görüşüldüğü ifade edildi.

Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! İmza an meselesi

İMZA PARASI KARARI

Malang Sarr'ın imza parasını daha fazla istediği ancak Fenerbahçe'nin o rakamlara çıkmadığı belirtildi.

Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! İmza an meselesi

Taraflar arasındaki imza parası sorunu çözüldüğü takdirde transferin resmiyet kazanmasının beklendiği kaydedildi.

Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! İmza an meselesi

39 MAÇA ÇIKTI

Malang Sarr, geride kalan sezonda Lens'te 39 maça çıktı ve 1 asist üretti.

Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! İmza an meselesi

Senegal asıllı Fransız savunmacının güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #VEDAT MURİQİ #TRANSFER