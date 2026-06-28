Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! İmza an meselesi

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, ilk olarak eski golcüsü Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin bir diğer hamlesi genç oyuncu Amara Diouf oldu. Sarı-lacivertliler, Amara Diouf ile 5 yıllık anlaşma sağladı. BİR TRANSFER DAHA Fenerbahçe'de bir transferde daha geri sayıma geçildiği öğrenildi. A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Malang Sarr ile anlaşma aşamasına geldiği belirtildi. YILLIK ÜCRETTE ANLAŞILDI Fenerbahçe ile Malang Sarr arasında yıllık ücret konusunda anlaşma sağlandığı kaydedildi. İmza parasına dair son detayların görüşüldüğü ifade edildi. İMZA PARASI KARARI Malang Sarr'ın imza parasını daha fazla istediği ancak Fenerbahçe'nin o rakamlara çıkmadığı belirtildi. Taraflar arasındaki imza parası sorunu çözüldüğü takdirde transferin resmiyet kazanmasının beklendiği kaydedildi. 39 MAÇA ÇIKTI Malang Sarr, geride kalan sezonda Lens'te 39 maça çıktı ve 1 asist üretti. Senegal asıllı Fransız savunmacının güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.