Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk! Beşiktaş derbisinde şaşırtan tercih

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinde bu sezon bir ilke imza attı.

Giriş Tarihi: 05.04.2026 19:52
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Chobani Stadyumu'ndaki maçta Domenico Tedesco'nun ilk 11 tercihi dikkat çekti.

Domenico Tedesco'nun Beşiktaş maçındaki tercihleri sonrası bu sezon bir ilk yaşandı.

YERLİ OYUNCU YOK

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı dev derbinin ilk 11'inde yerli futbolcu yer almadı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçta sahaya yerli futbolcu olmadan çıktı.

İŞTE 11 TERCİHİ

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında tamamen yabancı futbolculardan oluşan 11'inde şu isimler yer aldı:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca.

SKRINIAR GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Milan Skriniar, Beşiktaş derbisiyle birlikte yeniden formasına kavuştu.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan bir diğer isim Nelson Semedo da Beşiktaş derbisiyle birlikte geri döndü.

Nelson Semedo, Domenico Tedesco tarafından ilk 11'de görevlendirildi.