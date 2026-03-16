Fenerbahçe’de 30 milyon Euro'luk büyük hamle kapıda! Sadettin Saran sinyali vermişti...

SON DAKİKA HABERİ! Fenerbahçe'de Süper Lig'de yaşadığı üst üste puan kayıplarının ardından teknik direktör tartışması baş göstermişti. Yaşanan gelişmelerin ardından yeni sezon için de çalışmalarını sürdüren Kanarya için flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.03.2026 09:19 Güncelleme Tarihi: 16.03.2026 09:21
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda üst üste puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, kritik bir dönemden geçiyor.

Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberliklerinin ardından Fatih Karagümrük'e deplasmanda kaybeden Kanarya'da kriz yaşanmıştı.

TEDESCO İLE DEVAM KARARI

Sarı-lacivertlilerde acil durum toplantısı yapılmış ve Domenico Tedesco ve Devin Özek'in geleceği konuşulmuştu.

Gelinen noktada başkan Sadettin Saran, İtalyan teknik direktör ile yola devam etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

TRANSFER OPERASYONU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonuna konuşan Sadettin Saran, transfer çalışmalarından bahsetmiş, sezon sonu için planların hazırlandığını ifade etmişti.

Gelinen noktada sarı-lacivertli ekibin, yaz transfer dönemi için gözüne kestirdiği yıldız isim ortaya çıktı.

LAMINE CAMARA SESLERİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Monaco forması giyen Lamine Camara'yı radarına aldı.

Edson Alvarez'in bonservisini almayı düşünmeyen Kanarya cephesinin, bu bölgeye yeni bir ismi dahil etmek istediği aktarıldı.

Buna göre Fenerbahçe'nin Senegalli orta saha oyuncusu için önümüzdeki süreçte temaslara başlayabileceği ifade edildi.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

22 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Liverpool ve Atletico'nun da ilgisinin bulunduğu belirtildi.

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

2024 yılından bu yana Monaco forması giyen genç yıldızın Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 30 milyon Euro.

1.73 boyundaki Lamine Camara, bu sezon 24 maçta 1904 dakika süre aldı ve 4 kez gol pası verdi.