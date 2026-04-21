Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de dev gerilim! Milan Skriniar ve Matteo Guendouzi tartıştı

Fenerbahçe’de dev gerilim! Milan Skriniar ve Matteo Guendouzi tartıştı

Fenerbahçe'de Konyaspor ile oynanan müsabaka sonrası yaşanan gerilim dikkat çekti. Matteo Guendouzi ile Milan Skriniar saha ortasında tartıştı.

Giriş Tarihi: 21.04.2026 23:52 Güncelleme Tarihi: 22.04.2026 00:03
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında sahaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, normal süresi 0-0 biten maçta uzatmalarda son dakikada yediği penaltı golüyle rakibine mağlup oldu.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

BİR SON DAKİKA ŞOKU DAHA

Fenerbahçe'de Süper Lig'de oynanan Rizespor maçının ardından Konyaspor karşılaşmasında da son dakikada gol yenilmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Konyaspor ile oynanan müsabaka sonrası yaşanan gerilim ön plana çıktı.

Sarı-lacivertli takımın yıldızları Matteo Guendouzi ile Milan Skriniar saha ortasında tartışma yaşadı.

FRED ARAYA GİRDİ

Fenerbahçe'de Milan Skriniar ile Matteo Guendouzi arasındaki gerilimin büyümesini Fred önledi.

Fred'in Matteo Guendouzi'nin koluna girerek ikiliyi birbirinden uzaklaştırdığı gözlemlendi.

İki futbolcu yedek kulübesine geldikten sonra tartışmanın sona erdiği görüldü.

