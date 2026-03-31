Fenerbahçe’de Devin Özek’ten Almanya çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerde Sportif Direktör Devin Özek'in radarını Almanya'ya çevirdiği belirtildi. Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de Leon Goretzka'nın transfer listesinde bir numara olduğu aktarıldı. DÜNYA KUPASI ÖNCESİ BİTİRME HEDEFİ Sarı-lacivertlilerin, Dünya Kupası'ndan önce Alman futbolcuyla anlaşmak için tüm şartları zorlayacağı kaydedildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in önümüzdeki günlerde Leon Goretzka transferini bitirmek için Almanya'ya gideceği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Leon Goretzka'nın 7 milyon euroluk maaş, 10 milyon euro imza parası ve 3 yıllık sözleşme talebini karşılamaya hazır olduğu aktarıldı. 4 GOLE KATKI SAĞLADI Leon Goretzka, bu sezon Bayern Münih'te 37 maçta forma giydi ve 2 gol ile 2 asist üretti. 31 yaşındaki Alman yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Leon Goretzka'nın Bayern Münih ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Leon Goretzka, Almanya Milli Futbol Takımı'nda 69 kez şans buldu ve 15 kez rakip fileleri havalandırdı.