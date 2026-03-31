Fenerbahçe’de Devin Özek’ten Almanya çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in gelecek sezon için transfer çalışmalarında harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, yıldız futbolcuyu radarına aldığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 31.03.2026 18:31
Fenerbahçe’de Devin Özek’ten Almanya çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe’de Devin Özek’ten Almanya çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Sarı-lacivertlilerde Sportif Direktör Devin Özek'in radarını Almanya'ya çevirdiği belirtildi.

Fenerbahçe’de Devin Özek’ten Almanya çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de Leon Goretzka'nın transfer listesinde bir numara olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’de Devin Özek’ten Almanya çıkarması! İşte hedefteki yıldız

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ BİTİRME HEDEFİ

Sarı-lacivertlilerin, Dünya Kupası'ndan önce Alman futbolcuyla anlaşmak için tüm şartları zorlayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe’de Devin Özek’ten Almanya çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in önümüzdeki günlerde Leon Goretzka transferini bitirmek için Almanya'ya gideceği belirtildi.

Fenerbahçe’de Devin Özek’ten Almanya çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Sarı-lacivertlilerin, Leon Goretzka'nın 7 milyon euroluk maaş, 10 milyon euro imza parası ve 3 yıllık sözleşme talebini karşılamaya hazır olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’de Devin Özek’ten Almanya çıkarması! İşte hedefteki yıldız

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Leon Goretzka, bu sezon Bayern Münih'te 37 maçta forma giydi ve 2 gol ile 2 asist üretti.

Fenerbahçe’de Devin Özek’ten Almanya çıkarması! İşte hedefteki yıldız

31 yaşındaki Alman yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Fenerbahçe’de Devin Özek’ten Almanya çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Leon Goretzka'nın Bayern Münih ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe’de Devin Özek’ten Almanya çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Leon Goretzka, Almanya Milli Futbol Takımı'nda 69 kez şans buldu ve 15 kez rakip fileleri havalandırdı.