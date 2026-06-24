Fenerbahçe’de Dirk Kuyt’tan Galatasaray itirafı! ‘Sonuna kadar zorladık’

Göreve başlamak için sabırsızlandığını vurgulayan Hollandalı, "Neredeyse her gün oradaydık ve aynı zamanda şu an bu statta olmak benim için çok anlamlı. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Tüm taraftarlarla birlikte burada tekrar başarılı olmak için" şeklinde konuştu.