Fenerbahçe’de Dirk Kuyt’tan Galatasaray itirafı! ‘Sonuna kadar zorladık’

Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, yardımcı antrenörlük konusunda Dirk Kuyt ile anlaşma sağladı. İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olarak göreve başlayan Dirk Kuyt, imza töreninde konuştu. 'GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK GURURLUYUM' Çok gururlu olduğunu belirten Dirk Kuyt, 'Çok mutluyum ve bu stadyuma geri döndüğüm için çok gururluyum. İstanbul'a geldim ve direkt Samandıra'ya gittim. Çok iyi hissettim çünkü orada 3 sene çok güzel tecrübelerim var' dedi. Göreve başlamak için sabırsızlandığını vurgulayan Hollandalı, 'Neredeyse her gün oradaydık ve aynı zamanda şu an bu statta olmak benim için çok anlamlı. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Tüm taraftarlarla birlikte burada tekrar başarılı olmak için' şeklinde konuştu. Fenerbahçe'deki ilk golüne dair Dirk Kuyt, 'Sanırım Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçıydı. Önemli bir goldü ve şimdi de Şampiyonlar Ligi elemeleri için Fenerbahçe ile hızlıca başlamalıyız. Hazır olmalıyız ve olacağız' ifadelerini kullandı. 'GALATASARAY'A KARŞI ATTIĞIM GOL...' Kadıköy'de attığı en güzel golle ilgili soruya Dirk Kuyt, 'Bu kolay. Galatasaray'a karşı attığım goldü. Gerçekten zor bir maçtı. Evimizde, Kadıköy'de sonuna kadar zorladık. Takım olarak çok iyi mücadele ettik ve savaştık. Arkamızdaki desteği hatırlıyorum. Ezeli rakibimize karşı kazandıran golü atmak harikaydı' cevabını verdi. Taraftarlara mesaj veren Dirk Kuyt, 'Gelecek için şunu dilerim: Takım olarak hep birlikte olalım. Sadece takım ve hocalar değil, taraftarlar da. Çünkü onlara gerçekten ihtiyacımız var. O maçta, arkamızdaki taraftar desteğinin ne kadar önemli olduğunu gördüm' sözlerini dile getirdi. F.BAHÇE'DEN AÇIKLAMA Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ın imzasına dair açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenen, profesyonelliği, çalışkanlığı ve mücadeleci karakteriyle taraftarımızın sevgisini ve takdirini kazanan Dirk Kuyt, yuvasına geri döndü.' 4 TAKIM ÇALIŞTIRDI Quick Boys'ta yardımcı antrenör olarak saha kenarındaki görevine adım atan Dirk Kuyt daha sonra Feyenoord U19, ADO den Haag, Beerschot ve FC Dordrecht'i çalıştırdı. Dirk Kuyt, 2012-2015 arasında Fenerbahçe'de futbolcu olarak forma giymişti.