Fenerbahçe’de Domenico Tedesco kalmak istiyor! Kaderi o maçlara bağlı

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco gelecek sezon da takımda kalmak istiyor. Sarı-lacivertli takımda İtalyan teknik direktörün kaderinin bağlı olduğu maçlar netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 28.03.2026 06:25
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco yeni sezonda kendisinin oluşturacağı kadro, oyun sistemi ve kamp programıyla Fenerbahçe'yi arzulanan başarıya taşıyacağına inanıyor.

Domenico Tedesco yönetime görevine 1 yıl daha devam etmek istediğini resmen iletti.

ÇOK FAZLA GÜVEN YOK

Ancak, özellikle son haftalarda alınan sonuçların ardından eleştirilerin odağı haline gelen İtalyan çalıştırıcıya çok fazla güven yok.

Bu süreçte, Başkan Sadettin Saran'ın "Kredin bitti" uyarısı, Tedesco'nun üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Yönetim cephesinde de 40 yaşındaki hocanın geleceği ile ilgili görüş ayrılıkları var.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR

Bazı yöneticiler, yeni sezona aynı teknik kadroyla devam edilmesi gerektiğini vurgularken diğerleri ise takımın başına tecrübeli bir ismin getirilmesinin şart olduğu tezini savunuyor.

Ligin kalan bölümünde Tedesco'yu kader maçları bekliyor.

Beşiktaş ve Galatasaray derbileri ile diğer karşılaşmalardan alınacak sonuçlar teknik heyette değişiklik yaşanıp yaşanmayacağında belirleyici olacak.

Süper Lig'de Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak 24 maçta takımın başında yer alan Domenico Tedesco, 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Deneyimli çalıştırıcı, 2.21 puan ortalaması yakaladı.

SÜPER KUPA KAZANDI

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında Süper Kupa kazanma başarısı da gösterdi.