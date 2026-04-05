Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan Asensio ve İsmail Yüksek açıklaması!

Tedesco, N'Golo Kante'nin performansıyla ilgili şunları kaydetti: "Bugün harika bir performans sergiledi. İkinci toplarda çok güçlüydü. Beşiktaş'ın en güçlü yönleri bu aslında. Bunu yapan çok kaliteli oyuncular var ama Kante hep oradaydı. Çok keskindi, ikili mücadelelerde çok akıllıydı. Sadece top kazanmadı, top taşıma anlamında da çok iyiydi. Belirleyici bir oyun oynadı. Her oyuncunun zamana ihtiyacı vardır, onun da vardı. Milli arada bizle değildi çünkü milli takımdaydı. Burada olan tüm oyuncularla şiddeti yüksek antrenmanlar yaptık ve çok çalıştık. Ceza sahası içinde savunma yapmayı ve ortaları engellemeyi çalıştık. Savunmamız bu anlamda çok iyiydi. Derbilerde gol yememek size galibiyete giden yolu açıyor. Beşiktaş gibi ofansif anlamda güçlü oyunculara karşı gol yememek önemliydi. Ederson da çok iyiydi. ilk yarıda 1-2 pozisyon vardı. Bunlarda da Ederson iyiydi."