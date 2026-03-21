Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan N’Golo Kante kararı! Sezon sonuna kadar…

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takıma dahil edilen N'Golo Kante ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Domenico Tedesco'nun Fransız yıldızla ilgili kararını verdiği aktarıldı.

Giriş Tarihi: 21.03.2026 19:14 Güncelleme Tarihi: 21.03.2026 19:15
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan N’Golo Kante kararı! Sezon sonuna kadar…

Fenerbahçe'de devre arasında transfer edilen N'Golo Kante, gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazandı.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan N’Golo Kante kararı! Sezon sonuna kadar…

Sarı-lacivertli takımda Domenico Tedesco'nun oyun planında N'Golo Kante anahtar isim olarak ön plana çıktı.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan N’Golo Kante kararı! Sezon sonuna kadar…

N'Golo Kante'nin fiziksel verilerde takımın en iyi oyuncusu olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan N’Golo Kante kararı! Sezon sonuna kadar…

KARARINI VERDİ

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun merkezde Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante ikilisinin iyi bir uyum yakaladığını düşündüğü belirtildi.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan N’Golo Kante kararı! Sezon sonuna kadar…

Domenico Tedesco'nun N'Golo Kante'yi kulübeye çekmeyi düşünmediği vurgulandı.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan N’Golo Kante kararı! Sezon sonuna kadar…

Sezon sonuna kadar sakatlık ya da cezalı olmaması halinde Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante ikilisinin bozulmayacağı vurgulandı.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan N’Golo Kante kararı! Sezon sonuna kadar…

10 MAÇTA OYNADI

N'Golo Kante, bu sezon Fenerbahçe'de 10 maçta forma şansı buldu ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan N’Golo Kante kararı! Sezon sonuna kadar…

Fransız futbolcunun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan N’Golo Kante kararı! Sezon sonuna kadar…

N'Golo Kante'nin güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan N’Golo Kante kararı! Sezon sonuna kadar…

Boulogne'da profesyonel olan N'Golo Kante daha sonra Caen, Leicester City, Chelsea ve Al Ittihad formaları giydi.