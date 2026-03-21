Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan N’Golo Kante kararı! Sezon sonuna kadar…

Fenerbahçe'de devre arasında transfer edilen N'Golo Kante, gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazandı. Sarı-lacivertli takımda Domenico Tedesco'nun oyun planında N'Golo Kante anahtar isim olarak ön plana çıktı. N'Golo Kante'nin fiziksel verilerde takımın en iyi oyuncusu olduğu kaydedildi. KARARINI VERDİ Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun merkezde Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante ikilisinin iyi bir uyum yakaladığını düşündüğü belirtildi. Domenico Tedesco'nun N'Golo Kante'yi kulübeye çekmeyi düşünmediği vurgulandı. Sezon sonuna kadar sakatlık ya da cezalı olmaması halinde Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante ikilisinin bozulmayacağı vurgulandı. 10 MAÇTA OYNADI N'Golo Kante, bu sezon Fenerbahçe'de 10 maçta forma şansı buldu ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Fransız futbolcunun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. N'Golo Kante'nin güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Boulogne'da profesyonel olan N'Golo Kante daha sonra Caen, Leicester City, Chelsea ve Al Ittihad formaları giydi.