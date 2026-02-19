Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan olay itiraf! ‘İlk yarı 5-0 olabilirdi’

Her hafta elmas dizilişiyle oynayamayacaklarını ve bu sisteme karşı oynamanın kolay olduğunu aktaran Tedesco, "Cherif net bir santrfor. Sadece gelecek için değil, her zaman kendisinin genç bir oyuncu olduğundan bahsettim ama Cherif bu akşam sorunumuz değildi. Kendisi bu akşam çok şey denedi, derin koşular yaptı, pres yaptı ve yoğun oynadı. Bazı anlarda hızlı kararlar aldı ama normal bu bir süreç. İkinci yarı başında bir şans da yakaladı. Her hafta elmas düzeniyle oynayamazsınız. Ona karşı oynamak kolaydır. Bugün 4-4-2 oynadık ama olmadı yeterli yoğunluk olmadı. Her ikili mücadeleyi kaybettik. İkili mücadeleleri kaybederseniz sistemden konuşmanın bir anlamı kalmıyor." diye konuştu.