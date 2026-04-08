Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan yıldız futbolcuya uyarı! ‘Sen panik yapma’

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerde kazanılan Beşiktaş derbisi sonrası Domenico Tedesco'nun yıldız futbolcu ile görüştüğü belirtildi. Süper Lig devinde tecrübeli futbolcu için özel bir antrenman programı uygulanacağı aktarıldı. CHERIF ÇOK SAYIDA GOL KAÇIRDI Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil olan Sidiki Cherif, Beşiktaş derbisinde çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamadı. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de Sidiki Cherif için özel bir gol vuruşu antrenmanı hazırlandığı vurgulandı. Domenico Tedesco'nun Sidiki Cherif ile özel bir görüşme yaptığı belirtildi. 'SEN PANİK YAPMA' Sidiki Cherif'ten sakin olmasını isteyen Domenico Tedesco'nun, 'Sen panik yapma. Kaleciler panik yapsın' dediği vurgulandı. 19 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe'de 11 maça çıktı ve 3 gol ile 1 asist üretti. Sidiki Cherif'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.