Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’ya sürpriz teklif! İtalya kancası

Sadettin Saran başkanlığındaki Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Domenico Tedesco için çarpıcı gelişmeler yaşandığı öğrenildi. Sarı-lacivertli takımdaki performansıyla taraftarın beğenisini kazanan Domenico Tedesco'ya talip çıktığı aktarıldı. Fanatik'in haberine göre; Serie A'dan bir kulübün, devre arasında Domenico Tedesco'ya teklifte bulunduğu kaydedildi. AYRINTILARI BİLE DİNLEMEDİ Domenico Tedesco'nun kendisine gelen teklifin detaylarını bile dinlemeden, Serie A ekibini nazikçe reddettiği belirtildi. Domenico Tedesco'nun kendisine gelen teklife, 'Fenerbahçe'de ve İstanbul'da çok mutluyum' yanıtını verdiği aktarıldı. YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYABİLİR Fenerbahçe'nin sözleşmesi 2027'de sona erecek Domenico Tedesco ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayabileceği ifade edildi. Tedesco, Fenerbahçe'nin başında bu sezon 32 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. SÜPER KUPA'YI KAZANDI 40 yaşındaki İtalyan teknik direktör, Fenerbahçe'nin başında Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde. Aue'de teknik direktörlüğe başlayan Domenico Tedesco daha sonra Schalke 04, Spartak Moskova, RB Leipzig ve Belçika Milli Takımı'nı çalıştırdı.