Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’ya sürpriz teklif! İtalya kancası

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’ya sürpriz teklif! İtalya kancası

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Domenico Tedesco'ya Avrupa'dan teklif geldiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 15.02.2026 17:09 Güncelleme Tarihi: 15.02.2026 17:10
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’ya sürpriz teklif! İtalya kancası

Sadettin Saran başkanlığındaki Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Domenico Tedesco için çarpıcı gelişmeler yaşandığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’ya sürpriz teklif! İtalya kancası

Sarı-lacivertli takımdaki performansıyla taraftarın beğenisini kazanan Domenico Tedesco'ya talip çıktığı aktarıldı.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’ya sürpriz teklif! İtalya kancası

Fanatik'in haberine göre; Serie A'dan bir kulübün, devre arasında Domenico Tedesco'ya teklifte bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’ya sürpriz teklif! İtalya kancası

AYRINTILARI BİLE DİNLEMEDİ

Domenico Tedesco'nun kendisine gelen teklifin detaylarını bile dinlemeden, Serie A ekibini nazikçe reddettiği belirtildi.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’ya sürpriz teklif! İtalya kancası

Domenico Tedesco'nun kendisine gelen teklife, "Fenerbahçe'de ve İstanbul'da çok mutluyum" yanıtını verdiği aktarıldı.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’ya sürpriz teklif! İtalya kancası

YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYABİLİR

Fenerbahçe'nin sözleşmesi 2027'de sona erecek Domenico Tedesco ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’ya sürpriz teklif! İtalya kancası

Tedesco, Fenerbahçe'nin başında bu sezon 32 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’ya sürpriz teklif! İtalya kancası

SÜPER KUPA'YI KAZANDI

40 yaşındaki İtalyan teknik direktör, Fenerbahçe'nin başında Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’ya sürpriz teklif! İtalya kancası

Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’ya sürpriz teklif! İtalya kancası

Aue'de teknik direktörlüğe başlayan Domenico Tedesco daha sonra Schalke 04, Spartak Moskova, RB Leipzig ve Belçika Milli Takımı'nı çalıştırdı.