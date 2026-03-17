Fenerbahçe’de Dorgeles Nene fırtınası! N’Golo Kante siftah yaptı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımda Dorgeles Nene, Gaziantep FK ile Kadıköy'de oynanan maçta ön plana çıktı. Süper Lig devinin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante bir ilki başardı. GOL PERDESİNİ NENE AÇTI Kadıköy'de oynanan maçta gol perdesini açan isim Dorgeles Nene oldu. Dorgeles Nene'nin 41. dakikada attığı gol sonrası Fenerbahçe 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. KANTE'DEN BİR İLK Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçta 59. dakikada N'Golo Kante sahneye çıktı. N'Golo Kante, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Gaziantep FK karşısında attı. NENE'DEN DUBLE Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı konuk ettiği maçta bir kez daha Dorgeles Nene sahneye çıktı. Dorgeles Nene, 68. dakikada kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti. NENE'DEN HAT-TRICK Karşılaşmanın 78. dakikasında Marco Asensio'nun pasında topa hareketlenen Dorgeles Nene karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı. Dorgeles Nene, Gaziantep FK karşısında hat-trick yapma başarısı gösterdi. Fenerbahçe'nin yıldızı Dorgeles Nene, Süper Lig'deki gol sayısını 9'a yükseltti.