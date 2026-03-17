Fenerbahçe’de Dorgeles Nene fırtınası! N’Golo Kante siftah yaptı

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı-lacivertli takımda Dorgeles Nene yıldızlaştı. N'Golo Kante ise bir ilke imza attı.

Giriş Tarihi: 17.03.2026 21:37 Güncelleme Tarihi: 17.03.2026 21:42
Fenerbahçe’de Dorgeles Nene fırtınası! N’Golo Kante siftah yaptı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene fırtınası! N’Golo Kante siftah yaptı

Sarı-lacivertli takımda Dorgeles Nene, Gaziantep FK ile Kadıköy'de oynanan maçta ön plana çıktı.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene fırtınası! N’Golo Kante siftah yaptı

Süper Lig devinin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante bir ilki başardı.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene fırtınası! N’Golo Kante siftah yaptı

GOL PERDESİNİ NENE AÇTI

Kadıköy'de oynanan maçta gol perdesini açan isim Dorgeles Nene oldu.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene fırtınası! N’Golo Kante siftah yaptı

Dorgeles Nene'nin 41. dakikada attığı gol sonrası Fenerbahçe 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene fırtınası! N’Golo Kante siftah yaptı

KANTE'DEN BİR İLK

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçta 59. dakikada N'Golo Kante sahneye çıktı.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene fırtınası! N’Golo Kante siftah yaptı

N'Golo Kante, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Gaziantep FK karşısında attı.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene fırtınası! N’Golo Kante siftah yaptı

NENE'DEN DUBLE

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı konuk ettiği maçta bir kez daha Dorgeles Nene sahneye çıktı.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene fırtınası! N’Golo Kante siftah yaptı

Dorgeles Nene, 68. dakikada kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene fırtınası! N’Golo Kante siftah yaptı

NENE'DEN HAT-TRICK

Karşılaşmanın 78. dakikasında Marco Asensio'nun pasında topa hareketlenen Dorgeles Nene karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene fırtınası! N’Golo Kante siftah yaptı

Dorgeles Nene, Gaziantep FK karşısında hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene fırtınası! N’Golo Kante siftah yaptı

Fenerbahçe'nin yıldızı Dorgeles Nene, Süper Lig'deki gol sayısını 9'a yükseltti.