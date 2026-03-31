Fenerbahçe’de Dorgeles Nene’ye talipler var! İşte peşindeki takımlar

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki yıldızı Dorgeles Nene gösterdiği performansla Avrupa'dan çok sayıda takımın radarına girdi. Dorgeles Nene'nin peşindeki kulüplere SABAH Spor ulaştı. Öte yandan sarı-lacivertliler, genç oyuncunun bonservisini belirledi.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 31.03.2026 07:05
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Avrupa'dan çok sayıda kulübün peşinde olduğu Dorgeles Nene için Fenerbahçe'nin istediği bonservis netlik kazandı.

Başta Marsilya olmak üzere Fransa ve İngiltere'den birçok kulüp, Malili oyuncuyu yakından takip ediyor.

MAAŞI ÖNEMLİ FAKTÖR

Nene'nin yıllık 1 milyon 500 bin euro seviyesindeki maaşı, potansiyeline göre düşük bulunurken bu durum taliplerin sayısını artıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Rusya'dan da bazı kulüplerin oyuncuyu izlediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 18 milyon euro bonservis bedeliyle Salzburg'dan aldığı genç futbolcu için yönetimin beklentisi ise 25 milyon euro bandında.

FİYATININ YÜKSELECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

23 yaşındaki futbolcunun gelişimini sürdürmesi halinde fiyatının yükseleceği düşünülüyor.

Dorgeles Nene, bu sezon Fenerbahçe'de 35 maçta forma şansı buldu. Malili kanat oyuncusu bu süreçte 10 gol ve 9 asist üretti.

23 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Dorgeles Nene'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.