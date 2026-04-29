Fenerbahçe’de Ederson için ayrılık çanları! Serbest kalma bedeli ortaya çıktı

Domenico Tedesco ile yollarını ayıran ve seçim kararı alan Fenerbahçe'de gözler takımdaki oyuncuların geleceğine çevrildi. Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla eleştiri toplayan Ederson'un geleceği konusunda belirsizlik devam ederken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ederson'un sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesinin detayları netlik kazandı. MENAJERİ TEMASTA A Spor'un haberine göre; Ederson'un menajerinin Suudi Arabistan kulüpleri ile temas halinde olduğu belirtildi. Brezilyalı kalecinin geleceğinde 2026 Dünya Kupası'nın belirleyici olacağı vurgulandı. Fenerbahçe ile Ederson arasındaki sözleşmede 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer aldığı ifade edildi. 13 MAÇTA GOL YEMEDİ Ederson, Fenerbahçe kariyerinde 36 müsabakada forma şansı buldu. Brezilyalı eldiven, 13'ünde kalesini gole kapadı. Ederson'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Brezilyalı kalecinin güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor. DEV KULÜPLERDE OYNADI Sao Paulo altyapısında yetişen Ederson daha sonra GB Ribeirao, Rio Ave, Benfica ve Manchester City formaları giydi. Ederson, Brezilya Milli Takımı'nda 31 maça çıktı.