Fenerbahçe’de Ederson için ayrılık çanları! Serbest kalma bedeli ortaya çıktı

Fenerbahçe'de performansıyla eleştiri toplayan Ederson'un geleceği konusunda belirsizlik sürüyor. Brezilyalı eldivenin sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.04.2026 21:33
Fenerbahçe’de Ederson için ayrılık çanları! Serbest kalma bedeli ortaya çıktı

Domenico Tedesco ile yollarını ayıran ve seçim kararı alan Fenerbahçe'de gözler takımdaki oyuncuların geleceğine çevrildi.

Fenerbahçe’de Ederson için ayrılık çanları! Serbest kalma bedeli ortaya çıktı

Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla eleştiri toplayan Ederson'un geleceği konusunda belirsizlik devam ederken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’de Ederson için ayrılık çanları! Serbest kalma bedeli ortaya çıktı

Ederson'un sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesinin detayları netlik kazandı.

Fenerbahçe’de Ederson için ayrılık çanları! Serbest kalma bedeli ortaya çıktı

MENAJERİ TEMASTA

A Spor'un haberine göre; Ederson'un menajerinin Suudi Arabistan kulüpleri ile temas halinde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’de Ederson için ayrılık çanları! Serbest kalma bedeli ortaya çıktı

Brezilyalı kalecinin geleceğinde 2026 Dünya Kupası'nın belirleyici olacağı vurgulandı.

Fenerbahçe’de Ederson için ayrılık çanları! Serbest kalma bedeli ortaya çıktı

Fenerbahçe ile Ederson arasındaki sözleşmede 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe’de Ederson için ayrılık çanları! Serbest kalma bedeli ortaya çıktı

13 MAÇTA GOL YEMEDİ

Ederson, Fenerbahçe kariyerinde 36 müsabakada forma şansı buldu. Brezilyalı eldiven, 13'ünde kalesini gole kapadı.

Fenerbahçe’de Ederson için ayrılık çanları! Serbest kalma bedeli ortaya çıktı

Ederson'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe’de Ederson için ayrılık çanları! Serbest kalma bedeli ortaya çıktı

Brezilyalı kalecinin güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’de Ederson için ayrılık çanları! Serbest kalma bedeli ortaya çıktı

DEV KULÜPLERDE OYNADI

Sao Paulo altyapısında yetişen Ederson daha sonra GB Ribeirao, Rio Ave, Benfica ve Manchester City formaları giydi.

Fenerbahçe’de Ederson için ayrılık çanları! Serbest kalma bedeli ortaya çıktı

Ederson, Brezilya Milli Takımı'nda 31 maça çıktı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
