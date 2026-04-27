Fenerbahçe’de Ederson için olay sözler! ‘Herhalde Türkiye’den gitmek istiyor’

SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki mağlubiyetini mercek altına aldı. Kırmızı kart gören Ederson ile ilgili eleştiriler ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 27.04.2026 06:51
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanından 3-0 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin mağlubiyeti sonrası zirvede puan farkı 7'ye çıktı. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin mağlubiyetini mercek altına aldı.

GÜRCAN BİLGİÇ: FİLM YİNE MUTSUZ SONLA BİTTİ

Talisca penaltıyı kaçırdığında 13. dakikaydı. Zor maçta, galibiyet dışındaki sonuçların kabul edilmediği bir durumda, geriye düşmekten bile daha büyük darbe olduğunu geçen dakikalarda anladık. Fenerbahçe takım olarak inancını kaybetti, ardından güvenini ve maçı… Büyük takım refleksleri bir anda Galatasaray'a geçti.

Daha maç başlamadan Okan Buruk, "Rakip de provokasyon yapabilecekler var" diyerek, taktik dışındaki kurgusunun da mesajını verdi. Hafta boyunca Yasin Kol'a algı yaptılar, maç içindeki sert itirazlar ile de yönetimini ele geçirdiler. Bakmayın "penaltı" çağırtkanlıklarına, "her pozisyon yere atla" taktiği ile oynadılar.

Okan hocanın saha içindeki formülü belliydi, Guendouzi'ye bire bir baskı uygulayıp tüm ofansif organizasyonu bozdu. Asensio'suz Fenerbahçe, 23 yaşındaki sağ açık, 18 yaşındaki santraforun ayağına bakmaya başladı. Kerem zaten evlere şenlik.

Derbi kralı Tedesco için, bu maçların duygusunun analiz rakamlarının önünde olduğunu anlamasını boşuna bekledik. Asensio'nun sırtına bindiği maçlarmış bunlar. İlk golü taç atışından, ikincisi penaltı, üçüncü kornerden gelen topta kaleci hediyesi… Fenerbahçe'nin var mı böyle bir pozisyonu?

Şampiyonluğu bıraktılar, cezalılar ile ikinciliği de tehlikeye soktular. En ağır yatırımın yapıldığı iki oyuncu (Talisca-Ederson) şampiyonluğu verdi. İşin ilginci bir haftadaki üç maçla, iki kupa hedefi de bitti. Film yine "mutsuz son" ile seyircisini yolladı.

ÖMER ÜRÜNDÜL: İFLASIN RESMİDİR!

Haftalardır çok kötü futbol oynayan ve çok yetersiz teknik adama sahip Fenerbahçe'nin dün gece istediği neticeye alabilmesi bana göre çok büyük tesadüflerin bir arada oluşmasıyla mümkün olabilirdi.

Örneğin; penaltı gol olsa, G.Saray strese girse F.Bahçe o şekilde oyunu tutabilse, 1-2 sürpriz pozisyon bulabilirdi. Bana göre o penaltıdan sonra maç tamamen bitti. Çünkü iki takım arasında Tedesco yüzünde çok büyük fark var.

İsmail gibi milli takımda mükemmel oynayan bir futbolcu, bu tip zor bir maçta yedek kulübesinde. Talisca'nın yürüyecek hali yok. Kante zaten normal tempoda kendini idare etmeye çalışıyor. Bir Guendouzi daha ne yapabilir ki. Sonuçta da farklı bir yenilgi göz göre göre geldi.

Ederson herhalde Türkiye'den gitmek istiyor o belli. Ama bu yenilgi o kırmızıya bağlanmasın çünkü zaten F.Bahçe, Talisca ile 10 kişi oynuyordu. Yönetimin en büyük affedilmeyecek hatası, Karagümrük maçının gecesi Tedesco'nun biletini kesmemekti.

Şimdi ikincilik de büyük ölçüde tehlikede. Artık G.Saray şampiyondur. Takımı da herkesin eleştirdiği Okan Buruk'u da 4. kez bu başarıyı elde ettiği için kutluyorum. G.Saray cephesinden maça baktığımda, sahanın yıldızı Sane'ydi. Torreira-Lemina her zamanki gibi preste başarılıydı. Torreira bir de gol attı. Takımın en önemli, oyuncusu Osimhen ciddi maç eksikliğine ve fizik kaybına rağmen yine de kilidi açan isim oldu.

Okan Buruk'un en önemli taktik stratejisi F.Bahçe'nin de bu konudaki rahatsızlığını bildiğinden gol şansını öncelikle duran toplara bağlamıştı. Kornerler ve taçlar… Zaten ilk gol böyle geldi.

