Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de Ederson için son karar! Kaderi belli oluyor

Fenerbahçe’de Ederson için son karar! Kaderi belli oluyor

Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği konusunda net karar belli oldu. Sarı-lacivertlilerde, Brezilyalı eldivenin geleceği konusundaki kritik tarih belli oldu.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 02.05.2026 07:01
Yaptığı kritik hatalarla Brezilya Milli Takımı ve Manchester City'de istenmeyen adam ilan edilen Ederson, Fenerbahçe'de de benzer bir kaderi yaşıyor…

Taraftarlar, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarındaki puan kayıplarının, dolayısıyla kaçan şampiyonluğun bir numaralı faili olarak gördükleri Brezilyalı eldivenin gönderilmesini istiyor…

SÖZLEŞMESİ SIKINTI ÇIKARIYOR

Camia ve kulüp kurmayları da büyük ölçüde aynı görüşe sahip ancak oyuncunun yıllık 11 milyon euroluk maaşı ve Haziran 2028'e kadar devam eden sözleşmesi Fenerbahçe'nin karşısına büyük bir sıkıntı olarak çıkıyor.

Bu nedenle başkan Saadettin Saran ve ekibinin, Ederson'la ilgili kararı yeni yönetime bırakmayı düşündüğü bildirildi.

SEÇİM SONRASI NETLİK KAZANACAK

32 yaşındaki file bekçisinin durumu 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurul sonrası netlik kazanacak.

Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Ederson 35 gol yedi. 13 müsabakada ise kalesini rakip forvetlere kapattı.

CEZASIYLA SEZONU KAPADI

Ederson, Galatasaray derbisinde gördüğü çift sarı karttan kaynaklanan dışında 3 maçtan men edildi.

Brezilyalı eldiven, PFDK'nın cezası nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ VAR

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Ederson'a Suudi Arabistan'dan ilgi bulunuyor.

Sao Paulo altyapısında yetişen Ederson daha sonra Benfica, FD Ribeirao, Rio Ave ve Manchester City'de oynadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
