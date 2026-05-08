Fenerbahçe’de Ederson kararı! 3 aday belirlendi

Domenico Tedesco ile yollarını ayıran ve sezon sonunda seçime gidecek Fenerbahçe'de gözler takımdaki oyuncuların durumuna çevrildi. Sarı-lacivertlilerde, büyük umutlarla transfer edilen Ederson bir türlü bekleneni veremedi. Ederson'un geleceği konusunda belirsizlik devam ederken, ayrılık ihtimali daha güçlü bir şekilde sürüyor. 3 ADAY BELİRLENDİ Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'nin gelecek sezon kaleci adaylarını belirlediği aktarıldı. Atletico Madrid forması giyen Jan Oblak'ın Fenerbahçe'de adaylar arasında olduğu kaydedildi. Sloven yıldızın transferindeki mali şartlar nedeniyle oldukça zorlu bir süreç olabileceği vurgulandı. MIKE MAIGNAN ADAYLAR ARASINDA Fenerbahçe'nin radarındaki bir diğer ismin Mike Maignan olduğu vurgulandı. Başarılı file bekçisinin, yeni bir maceraya sıcak baktığı belirtildi. 30 yaşındaki Mike Maignan için Paris Saint Germain'in de devrede olduğu kaydedildi. CHEVALIER FORMÜLÜ MASADA Fransız devinde Mike Maignan transferinin gerçekleşmesi durumunda Lucas Chevalier için ayrılık ihtimalinin doğabileceği belirtildi. 24 yaşındaki Lucas Chevalier'in kiralık olarak gönderilmesinin senaryolar arasında yer aldığı aktarıldı.