Fenerbahçe’de Ederson kırmızı gördü! Yasin Kol’un üstüne yürüdü

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 60. dakikasında Yunus Akgün, Oosterwolde'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Yasin Kol bu pozisyonda penaltı kararı verdi. F.BAHÇE'DEN İTİRAZ Fenerbahçeli futbolcular penaltı kararı sonrası Yasin Kol'a itirazlarda bulundu. VAR incelemesinin ardından Yasin Kol oyuncuların yerlerine geçmesini istedi. Fenerbahçe'de sarı kartı bulunan Ederson, yerine geçmemek için ısrar edince Yasin Kol tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı. EDERSON ÇOK SİNİRLENDİ Fenerbahçe'de Ederson gördüğü kırmızı kart sonrası çok sinirlendi. Ederson, gördüğü kırmızı kart sonrası Yasin Kol'un üzerine yürüdü ve kulağının dibinde bir şeyler söyledi. Yasin Kol bu tepkiye kafasını sallayarak karşılık verdi. Ederson'un gördüğü kırmızı kart sonrası Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Kalan sürede Mert Günok forma şansı buldu.