Fenerbahçe’de Ederson yerine tam 4 aday! İsimler belli oldu

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadro planlama çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerde, Brezilyalı kaleci Ederson'un gösterdiği performans sonrası ayrılık ihtimali ortaya çıktı. Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in radarında olan Ederson'un yerine alternatif arayışlarının başladığı belirtildi. SAFONOV İDDİASI Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer listesinde Paris Saint Germain forması giyen Matvey Safonov olduğu aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin listesinde Leeds United ile sözleşmesi bitecek olan Illan Meslier'in de olduğu belirtildi. Olimpik Lyon'da iyi bir sezon geçiren Dominik Greif'in de Fenerbahçe'nin listesinde olduğu kaydedildi. BERKE ÖZER DE LİSTEDE Fenerbahçe'de kaleci adayları arasında Berke Özer'in de yer aldığı ifade edildi. Berke Özer'in haklarının yüzde 20'sinin hala Fenerbahçe'de olduğu hatırlatıldı. EDERSON BEKLENİ VERMEEDİ Ederson bu sezon Fenerbahçe'de 34 maçta forma şansı buldu ve 7'sinde kalesini gole kapattı. 32 yaşındaki Brezilyalı kalecinin güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor. Ederson'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.