Fenerbahçe’de Fred’e talip çıktı! İşte istenen transfer bedeli

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Fred son dönemde gösterdiği performansla bazı taraftarların tepkisini çekti. Sarı-lacivertli takımdan ayrılacağına yönelik iddialar zaman zaman gündeme gelen Fred ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fred'e bir talip çıktığı ve Fenerbahçe'nin talep ettiği bonservis bedelinin netlik kazandığı öne sürüldü. ATLETICO MINEIRO TALİP Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro'nun Fred'i transfer etmek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı aktarıldı. Brezilya basınından Portal Cruzeirense'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin Fred için 12 milyon euroluk bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. Atletico Mineiro'nun Fred'in durumu hakkında detaylı bilgi aldığı belirtildi. TRANSFER İHTİMALİ ZOR Fred'in Fenerbahçe'deki maaşı ve sözleşmesinin 2027'de bitecek olması nedeniyle transferin ilk etapta zor göründüğü ifade edildi. Atletico Mineiro'nun Fred'i ikna edebilmek adına güçlü bir sportif proje sunmaya hazırlandığı vurgulandı. 4 GOLE KATKI SAĞLADI 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha, bu sezon Fenerbahçe'de 27 maçta forma şansı buldu. Fred bu süreçte 1 gol ile 3 asist üretti. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek Fred'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro. 9.7 MİLYON EUROYA GELDİ Internacional altyapısında yetişen Fred daha sonra Shakhtar Donetsk ve Manchester United'da oynadı. Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu başında Fred için 9 milyon 740 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.