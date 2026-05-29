Fenerbahçe’de Fred’in gitmek istediği takım belli oldu! Bir talip daha çıktı

Fenerbahçe forması giyen Fred'in geleceği merak konusu. Brezilyalı orta sahaya, bir talibin daha çıktığı öğrenildi. Fred'in gitmek istediği takımın netleştiği vurgulandı.

Giriş Tarihi: 29.05.2026 17:52
Fenerbahçe'de gözler gerçekleşecek seçime çevrilmişken, Fred'in geleceği merak ediliyor.

Brezilyalı orta sahanın geleceği henüz netlik kazanmazken bir talibin daha çıktığı belirtildi.

Fred'in gitmek istediği takımın netlik kazandığı vurgulandı.

ÜLKESİNDEN İKİ KULÜP DEVREDE

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Fred'in transferi için ülkesinden iki kulübün devrede olduğu kaydedildi.

Brezilya temsilcisi Atletico Minerio'nun Fred'i transfer etmek istediği aktarıldı.

Fred'in transferi için Botafogo'nun da devreye girdiği ifade edildi.

FRED'İN GİTMEK İSTEDİĞİ TAKIM

Fred'in kariyerini Atletico Mineiro'da sürdürmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de yönetimin, Fred ile ilgili kararını bayramdan sonra vereceği vurgulandı.

Fenerbahçe'nin Fred için en yüksek bonservisi veren takımla pazarlıklarını sürdürmeyi planladığı aktarıldı.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Fred, bu sezon Fenerbahçe'de 45 maçta oynadı ve 4 gol ile 5 asist üretti.

33 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.

Hakan Kurt - Editör
