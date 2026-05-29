Fenerbahçe’de Fred’in gitmek istediği takım belli oldu! Bir talip daha çıktı

Fenerbahçe'de gözler gerçekleşecek seçime çevrilmişken, Fred'in geleceği merak ediliyor. Brezilyalı orta sahanın geleceği henüz netlik kazanmazken bir talibin daha çıktığı belirtildi. Fred'in gitmek istediği takımın netlik kazandığı vurgulandı. ÜLKESİNDEN İKİ KULÜP DEVREDE Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Fred'in transferi için ülkesinden iki kulübün devrede olduğu kaydedildi. Brezilya temsilcisi Atletico Minerio'nun Fred'i transfer etmek istediği aktarıldı. Fred'in transferi için Botafogo'nun da devreye girdiği ifade edildi. FRED'İN GİTMEK İSTEDİĞİ TAKIM Fred'in kariyerini Atletico Mineiro'da sürdürmek istediği belirtildi. Fenerbahçe'de yönetimin, Fred ile ilgili kararını bayramdan sonra vereceği vurgulandı. Fenerbahçe'nin Fred için en yüksek bonservisi veren takımla pazarlıklarını sürdürmeyi planladığı aktarıldı. 9 GOLE KATKI SAĞLADI Fred, bu sezon Fenerbahçe'de 45 maçta oynadı ve 4 gol ile 5 asist üretti. 33 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.