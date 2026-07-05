Fenerbahçe’de golcü listesi ortaya çıktı! Aziz Yıldırım’ın kararı…

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ele oynayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. Son olarak Manchester City'den Nathan Ake'yi kadrosuna katan Kanarya, rotasını şimdi de forvete çevirdi. Fotomaç'ın haberine göre; Vedat Muriqi'nin ardından üst düzey bir golcü daha transfer etmek isteyen sarı-lacivertli takım, 5 isimlik bir liste oluşturdu. İşte o futbolcular... SERHOU GUIRASSY Kanarya'da Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in idaresinde yürütülen çalışmalarda Serhou Guirassy konusunda yoğun çaba harcanıyor. Sarı-lacivertliler Gineli golcü için Borussia Dortmund ile pazarlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin Guirassy için 30 milyon euroluk teklif hazırladığı aktarıldı. ALEXANDER SORLOTH Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın çok beğendiği Alexander Sörloth'un da listede bulunduğu aktarıldı. Norveçli yıldız şu anda 2026 Dünya Kupası'nda ülkesi için ter döküyor. DUSAN VLAHOVIC Fenerbahçe'de bir diğer forvet adayı ise Dusan Vlahovic. Alternatifler arasına giren oyuncu için yönetim, bir görüşme yaparak ilk temasları kurdu. OLLIE WATKINS Sarı-lacivertlilerde ayrıca Aston Villa'dan Ollie Watkins de yakından takip ediliyor. RICHARLISON Fenerbahçe'nin listesine dahil ettiği son isim ise Richarlison oldu. Tottenham'dan ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Brezilyalı forvet için sarı-lacivertlilerin harekete geçtiği iddia edildi. Richarlison'un da gelecek tekliflere açık olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli takım, kısa süre içinde forvet transferini bitirmeyi hedefliyor.