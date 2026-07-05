Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de golcü listesi ortaya çıktı! Aziz Yıldırım’ın kararı…

Fenerbahçe’de golcü listesi ortaya çıktı! Aziz Yıldırım’ın kararı…

Son olarak Manchester City'den Nathan Ake'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıra golcü transferine geldi. Aziz Yıldırım ve ekibi, 5 kişilik listeyi belirledi. İşte o karar...

Giriş Tarihi: 05.07.2026 16:33 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 16:36
Fenerbahçe’de golcü listesi ortaya çıktı! Aziz Yıldırım’ın kararı…

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ele oynayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı.

Fenerbahçe’de golcü listesi ortaya çıktı! Aziz Yıldırım’ın kararı…

Son olarak Manchester City'den Nathan Ake'yi kadrosuna katan Kanarya, rotasını şimdi de forvete çevirdi.

Fenerbahçe’de golcü listesi ortaya çıktı! Aziz Yıldırım’ın kararı…

Fotomaç'ın haberine göre; Vedat Muriqi'nin ardından üst düzey bir golcü daha transfer etmek isteyen sarı-lacivertli takım, 5 isimlik bir liste oluşturdu. İşte o futbolcular...

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Fenerbahçe’de golcü listesi ortaya çıktı! Aziz Yıldırım’ın kararı…

SERHOU GUIRASSY

Kanarya'da Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in idaresinde yürütülen çalışmalarda Serhou Guirassy konusunda yoğun çaba harcanıyor.

Fenerbahçe’de golcü listesi ortaya çıktı! Aziz Yıldırım’ın kararı…

Sarı-lacivertliler Gineli golcü için Borussia Dortmund ile pazarlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin Guirassy için 30 milyon euroluk teklif hazırladığı aktarıldı.

Fenerbahçe’de golcü listesi ortaya çıktı! Aziz Yıldırım’ın kararı…

ALEXANDER SORLOTH

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın çok beğendiği Alexander Sörloth'un da listede bulunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’de golcü listesi ortaya çıktı! Aziz Yıldırım’ın kararı…

Norveçli yıldız şu anda 2026 Dünya Kupası'nda ülkesi için ter döküyor.

Fenerbahçe’de golcü listesi ortaya çıktı! Aziz Yıldırım’ın kararı…

DUSAN VLAHOVIC

Fenerbahçe'de bir diğer forvet adayı ise Dusan Vlahovic. Alternatifler arasına giren oyuncu için yönetim, bir görüşme yaparak ilk temasları kurdu.

Fenerbahçe’de golcü listesi ortaya çıktı! Aziz Yıldırım’ın kararı…

OLLIE WATKINS

Sarı-lacivertlilerde ayrıca Aston Villa'dan Ollie Watkins de yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe’de golcü listesi ortaya çıktı! Aziz Yıldırım’ın kararı…

RICHARLISON

Fenerbahçe'nin listesine dahil ettiği son isim ise Richarlison oldu. Tottenham'dan ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Brezilyalı forvet için sarı-lacivertlilerin harekete geçtiği iddia edildi.

Fenerbahçe’de golcü listesi ortaya çıktı! Aziz Yıldırım’ın kararı…

Richarlison'un da gelecek tekliflere açık olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli takım, kısa süre içinde forvet transferini bitirmeyi hedefliyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#MANCHESTER CİTY #ŞAMPİYONLAR LİGİ #VEDAT MURİQİ #ALEXANDER SÖRLOTH #2026 DÜNYA KUPASI