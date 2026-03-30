Fenerbahçe’de ilk transfer hedefi! İstenen bonservis belli oldu

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları hızlandırıldı. Sarı-lacivertlilerde kurmaylar gelecek sezon için ilk olarak kanat hattını güçlendirmeyi planlıyor. Fenerbahçe'de bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde yönetici Ertan Torunoğulları, Hollanda'ya gitmişti. SAMI OUAISSA İZLENDİ Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları, NEC Nijmegen forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Sami Ouaissa'yı yerinde izledi. 21 yaşındaki sağ kanat Sami Ouaissa, performansıyla tam not aldı. Fenerbahçe'nin Sami Ouaissa transferi için önümüzdeki günlerde somut adımları atacağı belirtildi. İSTENEN BONSERVİS BELLİ OLDU Fas asıllı Hollandalı kanat oyuncusu için NEC Nijmegen'in 10 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu aktarıldı. Sami Ouaissa, bu sezon NEC Nijmegen'de 31 maçta oynadı. 21 yaşındaki kanat oyuncusu bu süreçte 8 gol ve 4 asist üretti. Genç kanat oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Sami Ouaissa'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.