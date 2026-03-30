Fenerbahçe'de ilk transfer hedefi! İstenen bonservis belli oldu

Fenerbahçe’de ilk transfer hedefi! İstenen bonservis belli oldu

Fenerbahçe'de gelecek sezon kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen kurmayların ilk hedefi belli oldu. 21 yaşındaki kanat için istenen bonservis netlik kazandı.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 30.03.2026 07:11
Fenerbahçe’de ilk transfer hedefi! İstenen bonservis belli oldu

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları hızlandırıldı.

Fenerbahçe’de ilk transfer hedefi! İstenen bonservis belli oldu

Sarı-lacivertlilerde kurmaylar gelecek sezon için ilk olarak kanat hattını güçlendirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’de ilk transfer hedefi! İstenen bonservis belli oldu

Fenerbahçe'de bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde yönetici Ertan Torunoğulları, Hollanda'ya gitmişti.

Fenerbahçe’de ilk transfer hedefi! İstenen bonservis belli oldu

SAMI OUAISSA İZLENDİ

Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları, NEC Nijmegen forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Sami Ouaissa'yı yerinde izledi.

Fenerbahçe’de ilk transfer hedefi! İstenen bonservis belli oldu

21 yaşındaki sağ kanat Sami Ouaissa, performansıyla tam not aldı.

Fenerbahçe’de ilk transfer hedefi! İstenen bonservis belli oldu

Fenerbahçe'nin Sami Ouaissa transferi için önümüzdeki günlerde somut adımları atacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de ilk transfer hedefi! İstenen bonservis belli oldu

İSTENEN BONSERVİS BELLİ OLDU

Fas asıllı Hollandalı kanat oyuncusu için NEC Nijmegen'in 10 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’de ilk transfer hedefi! İstenen bonservis belli oldu

Sami Ouaissa, bu sezon NEC Nijmegen'de 31 maçta oynadı. 21 yaşındaki kanat oyuncusu bu süreçte 8 gol ve 4 asist üretti.

Fenerbahçe’de ilk transfer hedefi! İstenen bonservis belli oldu

Genç kanat oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe’de ilk transfer hedefi! İstenen bonservis belli oldu

Sami Ouaissa'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.