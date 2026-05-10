Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de İsmail Kartal planı! Başkan adayından sürpriz karar

Fenerbahçe’de İsmail Kartal planı! Başkan adayından sürpriz karar

Fenerbahçe'de gözler tamamıyla başkanlık seçimine çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak İsmail Kartal'ın geldiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 10.05.2026 19:00
Fenerbahçe’de İsmail Kartal planı! Başkan adayından sürpriz karar

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada noktalayan Fenerbahçe'de sezon sonunda seçim kararı alındı.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal planı! Başkan adayından sürpriz karar

Sarı-lacivertlilerde yapılacak başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım ve Hakan Safi adaylığını açıklamış durumda.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal planı! Başkan adayından sürpriz karar

Fenerbahçe'de başkan adaylarının teknik direktörlük görevi için gündemlerindeki isimler merak konusu.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal planı! Başkan adayından sürpriz karar

ÇARPICI İDDİA

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin teknik direktör konusu ile ilgili stratejisinin belli olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal planı! Başkan adayından sürpriz karar

Hakan Safi'nin ilk düşüncesinin üst düzey bir yabancı teknik direktör olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal planı! Başkan adayından sürpriz karar

YERLİ OLURSA İSMAİL KARTAL

Hakan Safi cephesinde yerli teknik direktör ihtimalinin artması durumunda bu ismin İsmail Kartal olacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal planı! Başkan adayından sürpriz karar

Hakan Safi'nin İsmail Kartal'ı da teknik direktörlük için düşündüğü kaydedildi.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal planı! Başkan adayından sürpriz karar

SON OLARAK İRAN'DA ÇALIŞTI

İsmail Kartal, son olarak İran temsilcisi Persepolis'te görev almıştı.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal planı! Başkan adayından sürpriz karar

Tecrübeli teknik direktör, Fenerbahçe'de 3 ayrı dönemde teknik direktör olarak çalışmıştı.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal planı! Başkan adayından sürpriz karar

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #HAKAN SAFİ