Fenerbahçe’de İsmail Kartal planı! Başkan adayından sürpriz karar

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada noktalayan Fenerbahçe'de sezon sonunda seçim kararı alındı. Sarı-lacivertlilerde yapılacak başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım ve Hakan Safi adaylığını açıklamış durumda. Fenerbahçe'de başkan adaylarının teknik direktörlük görevi için gündemlerindeki isimler merak konusu. ÇARPICI İDDİA Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin teknik direktör konusu ile ilgili stratejisinin belli olduğu belirtildi. Hakan Safi'nin ilk düşüncesinin üst düzey bir yabancı teknik direktör olduğu aktarıldı. YERLİ OLURSA İSMAİL KARTAL Hakan Safi cephesinde yerli teknik direktör ihtimalinin artması durumunda bu ismin İsmail Kartal olacağı belirtildi. Hakan Safi'nin İsmail Kartal'ı da teknik direktörlük için düşündüğü kaydedildi. SON OLARAK İRAN'DA ÇALIŞTI İsmail Kartal, son olarak İran temsilcisi Persepolis'te görev almıştı. Tecrübeli teknik direktör, Fenerbahçe'de 3 ayrı dönemde teknik direktör olarak çalışmıştı. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.