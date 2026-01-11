Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde’den Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım!

GUENDOUZI: HER ŞEYİMİ VERMEYE HAZIRIM

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi ise, "İlk günden beri gösterdikleri sevgi ve destek için hayranlarımıza teşekkür ederiz. Şimdiden özel bir kulübe, özel bir aileye katıldığımı hissediyorum. En büyük rakibimize karşı final kazanmak, bu renkleri giymek, gol atmak ve sadece iki gün içinde birlikte mücadele etmek... benim için çok şey ifade ediyor. Sizinle bu yolculuğa böyle başlamaktan gurur duyuyorum. Bu sadece başlangıç. En iyisi henüz gelmedi. Bu kulüp ve bu renkler için her şeyimi vermeye hazır, azimli ve istekliyim" ifadelerini kullandı.