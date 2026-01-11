Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde’den Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım!

Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçeli futbolcular, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. ÇAĞLAR'DAN PAYLAŞIM Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Çağlar Söyüncü, Galatasaray maçından sonra kupayla soyunma odasında olduğu bir fotoğrafını paylaştı. Çağlar Söyüncü paylaşımında, 'Urfa sana küsmüş' şarkısını tercih etti. GUENDOUZI: HER ŞEYİMİ VERMEYE HAZIRIM Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi ise, 'İlk günden beri gösterdikleri sevgi ve destek için hayranlarımıza teşekkür ederiz. Şimdiden özel bir kulübe, özel bir aileye katıldığımı hissediyorum. En büyük rakibimize karşı final kazanmak, bu renkleri giymek, gol atmak ve sadece iki gün içinde birlikte mücadele etmek... benim için çok şey ifade ediyor. Sizinle bu yolculuğa böyle başlamaktan gurur duyuyorum. Bu sadece başlangıç. En iyisi henüz gelmedi. Bu kulüp ve bu renkler için her şeyimi vermeye hazır, azimli ve istekliyim' ifadelerini kullandı. 'O HALE ŞİMDİ BAĞIRIN' Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu ise, 'O halde şimdi bağırın; Fenerbahçe' dedi. Kerem Aktürkoğlu paylaşımına kupa ve sarı-lacivert kalp emojileri ekledi. OOSTERWOLDE'DEN OLAY PAYLAŞIM Jayden Oosterwolde ise Mauro Icardi'nin kafasının yer aldığı bir görseli, bir köpeğin vücuduna yerleştirdi. Oosterwolde'nin paylaşımda kendisini köpeğin tasmasını tutuyormuş gibi gösterdiği gözlemlendi. 'ÇOK ACI ÇEKTİK' Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu İsmail Yüksek paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 'Çok acı çektik, kötü günler yaşadık, yaşattık taraftarımıza. Bugün mutlu günlerimizin başlangıcı olsun. Çocukken Fenerbahçe kaybettiği günlerde de okula formayla giderdik. En kötü günde bile üstümüzde Çubuklu olsun isterdik. Bugün bu kupa tüm o çocuklara armağan olsun. İyi ki Fenerbahçe.' EDERSON'DAN KUPALI PAYLAŞIM Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, soyunma odasında kupayla birlikte yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. MERT GÜNOK: GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ Yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Mert Günok paylaşımında, 'Güzel günler göreceğiz' ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli sol beki Levent Mercan paylaşımında, 'Çok yaşa Fenerbahçe' ifadelerine yer verdi.