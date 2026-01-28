Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de Jhon Duran’a Premier Lig’den 4 talip çıktı!

Fenerbahçe’de Jhon Duran’a Premier Lig’den 4 talip çıktı!

Fenerbahçe'den ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılan Jhon Duran'la Premier Lig'den 4 takımın ilgilendiği öğrenildi. Kolombiyalı santrfora talip olan takımlar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.01.2026 20:48 Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 20:49
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Jhon Duran için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilerden ayrılacağı yönündeki iddialar sonrası Jhon Duran'a talip olan takımların netleştiği öğrenildi.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Jhon Duran'ın Premier Lig'den 4 takımın radarında olduğu vurgulandı.

İŞTE PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

Everton, Nottingham Foresst, Bournemouth ve West Ham United'ın Jhon Duran ile ilgilendiği belirtildi.

Kolombiyalı santrforun, Fenerbahçe'den ayrılmak istemediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle FCSB maçı kadrosuna alınmamıştı.

BONSERVİSİ AL NASSR'DA

Fenerbahçe, sezon başında Al Nassr'dan Jhon Duran'ı satın alma opsiyonu olmadan bedelsiz kiraladı.

Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe'de 21 müsabakada forma şansı buldu. Jhon Duran bu mücadelelerde 5 gol ile 3 asist üretti.

Jhon Duran'ın Al Nassr ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Kolombiyalı santrforun güncel piyasa değeri 32 milyon euro.

108 MİLYON EURO BONSERVİS

Envigado altyapısında yetişen Jhon Duran daha sonra Chicago, Aston Villa ve Al Nassr'da oynadı. 22 yaşındaki santrfor için toplam 108 milyon euroluk bonservis bedeli ödendi.