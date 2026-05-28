Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de kaleye sürpriz aday! Geri dönmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçe’de kaleye sürpriz aday! Geri dönmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarında sürpriz bir ismin gündeme geldiği öğrenildi. Tecrübeli kalecinin, yeniden Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 28.05.2026 17:42
Fenerbahçe’de kaleye sürpriz aday! Geri dönmeye sıcak bakıyor

Seçim için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe’de kaleye sürpriz aday! Geri dönmeye sıcak bakıyor

Tarık Çetin ile yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği merak konusu.

Fenerbahçe’de kaleye sürpriz aday! Geri dönmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçe'nin kaleci transferinde sürpriz bir ismi radarına aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de kaleye sürpriz aday! Geri dönmeye sıcak bakıyor

BERKE ÖZER İDDİASI

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Lille forması giyen Berke Özer ile ilgilendiği aktarıldı.

Fenerbahçe’de kaleye sürpriz aday! Geri dönmeye sıcak bakıyor

Ederson'un ayrılığı halinde Fenerbahçe'nin Berke Özer'i transfer etmek istediği vurgulandı.

Fenerbahçe’de kaleye sürpriz aday! Geri dönmeye sıcak bakıyor

17 MAÇTA GOL YEMEDİ

Berke Özer, bu sezon Lille formasıyla 45 maçta forma şansı buldu ve 17'sinde gol yemedi.

Fenerbahçe’de kaleye sürpriz aday! Geri dönmeye sıcak bakıyor

Berke Özer'in Ligue 1 ekibi Lille ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Fenerbahçe’de kaleye sürpriz aday! Geri dönmeye sıcak bakıyor

Tecrübeli file bekçisinin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’de kaleye sürpriz aday! Geri dönmeye sıcak bakıyor

F.BAHÇE PAY ALACAK

Berke Özer'in bir sonraki satışından Fenerbahçe'nin yüzde 20 pay alma hakkı bulunuyor.

Fenerbahçe’de kaleye sürpriz aday! Geri dönmeye sıcak bakıyor

Bucaspor'da futbola başlayan Berke Özer daha sonra Altınordu, Fenerbahçe, Westerlo, Portimonense, Ümraniyespor ve Eyüpspor formaları giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #EDERSON #BERKE ÖZER #TRANSFER