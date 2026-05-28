Fenerbahçe’de kaleye sürpriz aday! Geri dönmeye sıcak bakıyor

Seçim için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tarık Çetin ile yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği merak konusu. Fenerbahçe'nin kaleci transferinde sürpriz bir ismi radarına aldığı öğrenildi. BERKE ÖZER İDDİASI Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Lille forması giyen Berke Özer ile ilgilendiği aktarıldı. Ederson'un ayrılığı halinde Fenerbahçe'nin Berke Özer'i transfer etmek istediği vurgulandı. 17 MAÇTA GOL YEMEDİ Berke Özer, bu sezon Lille formasıyla 45 maçta forma şansı buldu ve 17'sinde gol yemedi. Berke Özer'in Ligue 1 ekibi Lille ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. Tecrübeli file bekçisinin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. F.BAHÇE PAY ALACAK Berke Özer'in bir sonraki satışından Fenerbahçe'nin yüzde 20 pay alma hakkı bulunuyor. Bucaspor'da futbola başlayan Berke Özer daha sonra Altınordu, Fenerbahçe, Westerlo, Portimonense, Ümraniyespor ve Eyüpspor formaları giydi.