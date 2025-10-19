Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe'de Karagümrük maçı öncesi kadro kararı! Tedesco o isimlere forma verecek...

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı öncesi kadro kararı! Tedesco o isimlere forma verecek...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Milli ara sonrası zirve takibini sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Domenico Tedesco, sakat ve cezalı oyuncular yerine oynatacağı isimler belli oldu. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 19.10.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 11:16
Trendyol Süper Lig'de 16 puanlı Fenerbahçe, ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak ve hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

TEDESCO KARARINI VERDİ

Sakat ve cezalı oyuncuları bulunan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Domenico Tedesco ilk 11'de şans vereceği isimleri belirledi.

Kanarya cephesinde, ilk olarak gözler kaleye çevrildi. Sakatlığı devam eden Brezilyalı file bekçisi Ederson, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

KALE YİNE TARIK'A EMANET

Milli ara öncesi Samsunspor deplasmanında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Tarık Çetin, bugün yine eldivenleri giyecek.

Durumu belirsizliğini koruyan İrfan Can Eğribayat'ın kadroda yer alıp almayacağına maç saatinde karar verilecek.

SKRINIAR GÖREV ALAMAYACAK

Öte yandan Fenerbahçe'de bir diğer forma giyemeyecek oyuncu ise kaptan Milan Skriniar. Slovak yıldız, Samsunspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Domenico Tedesco'nun tecrübeli oyuncunun yerine formayı Çağlar Söyüncü'ye vermesi bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Nene, Talisca, Oğuz, Kerem

Karagümrük: Grbic, Atakan, Muhammed, Ugrekhelidze, Balkovec, Johnson, Doh, Tiago, Berkay, Larsson, Gray