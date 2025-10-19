Trend
Fenerbahçe'de Karagümrük maçı öncesi kadro kararı! Tedesco o isimlere forma verecek...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Milli ara sonrası zirve takibini sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Domenico Tedesco, sakat ve cezalı oyuncular yerine oynatacağı isimler belli oldu. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 19.10.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 11:16