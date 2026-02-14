Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu yeniden çıkışa geçti!

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında sahaya çıktı. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, son dönemde yaşadığı çıkışı sürdürdü. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Domenico Tedesco tarafından Trabzon'da ilk 11'de görevlendirildi. Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor deplasmanında 33'üncü dakikada fileleri havalandırdı. SON 2 MAÇTA 3 GOL Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı maçta 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçını da boş geçmemiş oldu. 27 yaşındaki sol kanat, bu sezon Süper Lig'de 4'üncü kez gol sevinci yaşadı. AVRUPA'DA ATIYOR Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de ilk 7 maçında rakip fileleri havalandıramamıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun gol hasreti 9 Kasım'daki Kayserispor maçında bitmişti. 8 MAÇI BOŞ GEÇMİŞTİ Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor maçı sonrası oynanan 8 lig maçında yine rakip ağları havalandıramamıştı.